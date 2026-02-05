Logo
Large banner

Овим данима се најчешће дешавају саобраћајне незгоде у Српској

05.02.2026

09:40

Коментари:

0
Ауто након саобраћајне несреће
Фото: Unsplash

Републички завод за статистику је објавио у рубрици "Чудне ствари" да се саобраћајне незгоде најчешће дешавају понед‌јељком и петком.

Како су навели, у овој рубрици, инспирисаној популарном серијом, сваке седмице Републику Српску представљају из нешто другачијег угла - кроз теме о којима се мање прича и кроз податке које можда нисте очекивали.

"На путевима у Републици Српској у четвртом тромјесечју 2025. године догодило се 3.736 саобраћајних незгода, а том приликом погинуло је 32, а повријеђено је 870 лица. Највише саобраћајних незгода догодило се понед‌јељком, и то 588, те 599 петком", наводе из Завода.

Зашто баш ови дани?

Навели су само неколико разлога због чега се баш на ове дане у седмици догоди највише саобраћајних незгода.

Петком људи возе превише храбро, а понед‌јељком превише механички и често на 'аутопилоту' - и оба обрасца значајно повећавају ризик од незгода",

Никола Јокић

Кошарка

Хит одговор Јокића: Дијета? Не!

"Возим исту руту сваки дан, знам ја ово".

Истичу да повећан број саобраћајних незгода понед‌јељком и петком има различите, али под‌једнако ризичне узроке.

"Док је петак повезан са појачаном еуфоријом, журбом и чешћом употребом алкохола, понед‌јељак је обиљежен хроничним умором, поремећеним ритмом сна током викенда и наглим психолошким прелазом са одмора на радне обавезе", истичу из Републичког завода за статистику.

Појашњавају да возачи понед‌јељком често возе у "аутопилот режиму", са смањеном пажњом и споријим реакцијама, уз истовремено повећан стрес и осјећај временског притиска.

"Управо та комбинација умора, расијаности и лажног осјећаја контроле чини понед‌јељак једнако, ако не и више, саобраћајно ризичним од петка", додају те поручују: "Будите опрезни сваки дан".

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

Република Српска

Saobraćajna nezgoda

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дају кућу бесплатно и још 18.000 евра да се преселите код њих

Свијет

Дају кућу бесплатно и још 18.000 евра да се преселите код њих

5 ч

0
Хит одговор Јокића: Дијета? Не!

Кошарка

Хит одговор Јокића: Дијета? Не!

5 ч

0
Невен и Матеј (13) из Бањалуке освајају Килиманџаро: Подвиг за Сергеја

Друштво

Невен и Матеј (13) из Бањалуке освајају Килиманџаро: Подвиг за Сергеја

5 ч

0
Радови-Лопаре

Градови и општине

Лопаре: Радови на реконструкцији електромреже одвијају се планираном динамиком

5 ч

0

Више из рубрике

Невен и Матеј (13) из Бањалуке освајају Килиманџаро: Подвиг за Сергеја

Друштво

Невен и Матеј (13) из Бањалуке освајају Килиманџаро: Подвиг за Сергеја

5 ч

0
Данас исплата за 10.105 корисникa

Друштво

Данас исплата за 10.105 корисникa

5 ч

0
Почела исплата пензија: На снази једна новина

Друштво

Почела исплата пензија: На снази једна новина

6 ч

0
Забрањен саобраћај преко моста на једном магистралном путу

Друштво

Забрањен саобраћај преко моста на једном магистралном путу

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

39

Јокић изненадио навијачицу: Почела је да плаче - ФОТО

14

38

Стевандић: Је ли БиХ луда?

14

35

Министарство: Бодирога више пажње посвећује рил снимцима него људским животима

14

27

Ко је осјећајнији током интимног односа - мушкарци или жене?

14

21

Заказано ново суђење за убиство Славише Ћулума

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner