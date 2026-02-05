Овим данима се најчешће дешавају саобраћајне незгоде у Српској

05.02.2026
Републички завод за статистику је објавио у рубрици "Чудне ствари" да се саобраћајне незгоде најчешће дешавају понедјељком и петком.
Како су навели, у овој рубрици, инспирисаној популарном серијом, сваке седмице Републику Српску представљају из нешто другачијег угла - кроз теме о којима се мање прича и кроз податке које можда нисте очекивали.
"На путевима у Републици Српској у четвртом тромјесечју 2025. године догодило се 3.736 саобраћајних незгода, а том приликом погинуло је 32, а повријеђено је 870 лица. Највише саобраћајних незгода догодило се понедјељком, и то 588, те 599 петком", наводе из Завода.
Навели су само неколико разлога због чега се баш на ове дане у седмици догоди највише саобраћајних незгода.
Петком људи возе превише храбро, а понедјељком превише механички и често на 'аутопилоту' - и оба обрасца значајно повећавају ризик од незгода",
"Возим исту руту сваки дан, знам ја ово".
Истичу да повећан број саобраћајних незгода понедјељком и петком има различите, али подједнако ризичне узроке.
"Док је петак повезан са појачаном еуфоријом, журбом и чешћом употребом алкохола, понедјељак је обиљежен хроничним умором, поремећеним ритмом сна током викенда и наглим психолошким прелазом са одмора на радне обавезе", истичу из Републичког завода за статистику.
Појашњавају да возачи понедјељком често возе у "аутопилот режиму", са смањеном пажњом и споријим реакцијама, уз истовремено повећан стрес и осјећај временског притиска.
"Управо та комбинација умора, расијаности и лажног осјећаја контроле чини понедјељак једнако, ако не и више, саобраћајно ризичним од петка", додају те поручују: "Будите опрезни сваки дан".
