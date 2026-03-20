Seksi stajlingom raspametila: Mreže su se usijale zbog posljednje fotke Arine Sabalenke

Arina Sabalenka iz dana u dan postaje popularnija na društvenim mrežama, njeni postupci i objave prijete da zasjene svaki njen uspjeh na teniskom terenu.

Poznata teniserka Arina Sabalenka ponovo je u centru pažnje. Nakon što je na društvenim mrežama objavila da se udaje za Jorgosa Frangulisa, Arina se ne smiruje.

Publika ju je i zavoljela baš zbog nevjerovatnog smisla za humor, uvijek je spremna da se šali i na svoj račun, a i njen izgled je vrlo često tema.

Ovog puta je u centru pažnje njen stajling, a samim tim i njena pojava. Kao što smo i očekivali, bez velikog vjereničkog prstena ne ide više nigdje. Arina trenutno uživa u Majamiju, odakle i dolaze najnovije fotke.

Zgodna teniserka je pozirala u kraćoj bundi koju je uklopila sa šljokičastom srebrnom haljinom, čarapama i salonkama, a mnogi su na društvenim mrežama ovo opisali i kao pravu istočnjačku estetiku koju Arina savršeno servira svijetu.

"Jedini pravi autfit za moju prvu noć u Majamiju", napisala je teniserka ispod objave koja je privukla veliki broj komentara.

"Tigrice", "Goriš", "Ti si kraljica", "Naša ljepotica", bili su neki od komentara ispod njene objave.