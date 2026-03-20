Specijalni predstavnik predsjednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev odbacio je kao lažne navode da je Sjedinjenim Američkim Državama prenio prijedlog Moskve da obustavi dostavljanje obaveštajnih podataka Iranu u zamjenu za ukidanje pomoći Ukrajini.

Dmitrijev je na društvenoj mreži Iks kratko poručio da je riječ o lažnoj vijesti, komentarišući pisanje lista Politiko.

On je istovremeno zahvalio članici Predstavničkog doma američkog Kongresa Ani Paulini Luni, koja je, kako je naveo, unaprijed upozorila na široku kampanju širenja lažnih vijesti u medijima s ciljem podrivanja napretka.

U drugoj objavi Dmitrijev je optužio ratne huškače iz Velike Britanije i Evropske unije za širenje dezinformacija.

Prema njegovim riječima, ti krugovi pokušavaju da skrenu pažnju sa, kako je ocijenio, nadolazećeg energetskog udara koji će, po njegovom mišljenju, ogoliti njihove strateške greške.

Dmitrijev je 11. marta boravio na Floridi, gdje je razgovarao sa predstavnicima američke administracije, a tom prilikom, kako je ranije izjavio, razmatrani su i mogući projekti za obnovu rusko-američkih odnosa, kao i aktuelna kriza na svjetskom energetskom tržištu.