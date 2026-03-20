Slagao čovjeka da nije osvojio Loto džekpot, pa pokušao da mazne 1.500.000 evra

ATV

20.03.2026

18:45

Слагао човјека да није освојио Лото џекпот, па покушао да мазне 1.500.000 евра
Šokantan slučaj našao se u žiži njemačke javnosti, u kojem je prodavac na benzinskoj pumpi iskoristio povjerenje kupca i pokušao da prisvoji 1,5 miliona evra.

Incident se dogodio sredinom 2024. godine, a „mućka“ je sticajem okolnosti otkrivena na vrijeme.

Nepažljivo ponašanje

Sve se odigralo na pumpi u blizini Minhena, nakon što je muškarac došao da provjeri da li je nešto osvojio. Prodavac, Patrik D. (31), saopštio mu je da tiket „nije dobitan“. Ne sumnjajući u izgovorene riječi, muškarac je otišao, ostavljajući tiket.

Prvi znaci prevare pojavili su se kasnije, kada je Patrik D. odlučio da pokuša preuzeti novac umjesto pravog dobitnika. Njegovo nepažljivo ponašanje i nedostatak osnovnog znanja o procedurama doveli su do toga da bude otkriven, prenosi Bild.

Igrač je osvojio 1.477.777 evra na svom tiketu igre „Špil 77“ (Spiel 77). Kada je Patrik D. pokušao da podigne novac, zaposleni u loto-centrali postali su sumnjičavi zbog neslaganja u procedurama i obratili se vlastima.

Policija pokrenula istragu

„Ukoliko primijetimo bilo kakve nelogičnosti, odmah angažujemo nadležne organe i podnosimo prijavu za prevaru“, kazala je predstavnica lutrije Verena Ober.

Na osnovu sumnji, policija je pokrenula istragu, a ubrzo je utvrđeno da je Patrik D. predao tiket koji nije bio njegov, čime je razotkrivena prevara.

Štaviše, radnici u centrali primijetili su još jednu bitnu stvar – Patrik D. je bio zaposlen u istoj radnji gdje je tiket prvobitno kupljen. Nadležni su znali da kao radnik nije imao pravo da učestvuje u igri, niti da preuzima dobitak bilo kog igrača.

Priznao krivicu pred sudom

Patrik D. je uhapšen, a kasnije je priznao krivicu pred sudom i dobio kaznu od 15 mjeseci uslovno.

Njegov advokat Klaus Vitman izjavio je: „Igrač je lako mogao da izbjegne grešku, ali se oslonio na usmeni odgovor prodavca, što je bilo veoma naivno“.

Iako je prevara otkrivena, pravi dobitnik još nije identifikovan. Nadležni pokušavaju da ga pronađu, ali čak ni tada ne bi mogao da preuzme novac, jer nema dobitni tiket.

