Trebinje slavi novog reprezentativca: Gudelj umjesto BiH izabrao Srbiju

20.03.2026

22:15

Foto: Instagram/Crvena Zvezda

Fudbaler Crvene zvezde Stefan Gudelj ubuduće će nastupati za reprezentaciju Srbije.

Kako prenose srpski mediji, Gudelj je dobio poziv selektora mlade reprezentacije Zorana Mirkovića za predstojeću prijateljsku utakmicu protiv Kirgistana, koja je zakazana za 26. mart.

Ovaj talentovani stoper ranije je nastupao za kadetsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Takođe je bio učesnik kampa U19 selekcije BiH, nakon čega je donio odluku da više ne igra za BiH.

Gudelj, koji je rođen u Trebinju 2006. godine, prošao je sve omladinske kategorije Crvene zvezde, a u januaru 2026. priključen je prvom timu "crveno-belih".

