Tjelohranitelj Zorana Đinđića: Ubistvo se nije desilo kako presuda opisuje

Veruović je rekao da je ubistvo Đinđića nije običan atentat, već teroristički akt.

"Milorad Ulemek Legija nije ubica, on je organizovao sve, tako piše i u optužnici", rekao je Veruović, i dodao da mi 21 godinu ne znamo ko je ubio predsjednika Vlade Srbije.

"Ja mogu da tvrdim da to nije urađeno onako kako to zvanična presuda govori, Zvezdana Jovanovića ne dovode nikakvi materijalni tragovi u vezu sa time. Nije izvršena rekonstrukcija događaja koja bi potvrdila sve ovo. Od toga se 20 godina udaljavamo. Sve vrijeme postoji medijski pritisak. Sud ne može da donosi odluke na jedan racionalan i pravedan način, jer je pod pritiskom i sve je bilo pod inžinjeringom", kazao je on.

Veruović tvrdi da Zvezdan Jovanović nikada nije doveden na lice mjesta, te da nikada nije pokazao pušku kojom je ubijen Zoran Đinđić, kako se pisalo.

"Ta puška nije došla u specijalni sud, mi zapravo ne znamo iz koje puške je izvršen atentat. Dokazi postoje od samog početka. Vještačenje je potvrdilo da ni jedan od pronađenih tragova ne mogu da se dovedu u vezu sa Zvezdanom. Neko je izvršni postupak vodi po nalogu već osuđenih i ja sa tim ne mogu da se pomirim", rekao je Veruović.

Posjeta Legiji u zatvoru

Goran Milić bio je posljednja osoba koja je otišla u posjetu Miloradu Ulemeku Legiji, kako kaže, želio je da vidi svog komandanta koji mu je ostao u sjećanju kao stub cijele jedinice.

"Očekivao sam da ću ga takvog vidjeti, to je jedna stabilna ličnost, on je izgledao veoma lijepo. Dočekao me je u legionarskom odijelu, pričali smo dosta o Legiji stranaca. Pitao me je kako je sada, dok mi je bio komandant, nismo imali prilike za ovakve razgovore. Bolje je izgledao nego u jedinici. Znao sam ga kao čovjeka, bio je stub JSO-a. On je svaku metu znao, u teškim situacijama se veoma dobro snalazio i dosta je pomagao ljudima oko sebe", ispričao je Milić.

Kaže da se u Legiju stranaca ulazilo teško i da je postojao čitav tim stručnjaka koji se bavio procjenjivanjem ličnosti.

"U Legiju ne može svako da uđe, a iz nje izlazite kao kompletna ličnost i kao čvrst čovjek. Izlazite odatle kao jedan kompletan vojnik. Ako se jave psihološke posljedice, taj čovjek se odmah penzioniše, Francuska se sa tim ne igra", kaže Milić.

"Imali smo spisak imena"

Na prvoj potjernici, poslije atentata na Zorana Đinđića, nije stajalo ime Milorada Ulemeka kao osumnjičeni djela, Veruović kaže da je postavljen naknadno od strane ljudi koji su vršili pritisak javnosti.

"Istog dana smo imali spisak imena lice koja su izvršila zločin, ja ne mogu da raspravljam o tome ali oni su medijski već presuđeni i sumnjam da će bilo kada skinuti ljagu sa imena. Pitanje je sada za čitavo društvo: da li ćemo tumarati po tim pričama ili lažima. Da li smo mi taoci toga, već 20 godina", kaže Veruović i dodaje:

"Najbitniji su dokazi koji su argumentovani. Da li stvarno metak koji prođe kroz čovjeka može da ne sadrži tragove krvi ili DNK? Naše povrede koje su nastale su različite. Premijer je imao desetostruko veću povredu od mene. Čak ni opušci ne sadrže DNK".

(Kurir)