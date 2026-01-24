Užas! Muškarac (27) pretukao trudnu suprugu (22)

Izvor:
Telegraf
Policija u Obrenovcu je u četvrtak uhapsila L. M. (27), zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici. On je, kako saznajemo, pretukao svoju trudnu suprugu A. M. (22).
Njemu je poslije saslušanja određeno zadržavanje od 48 sati i pisana krivična prijava.
L. M. je poslije verbalne rasprave sa trudnom suprugom prišao i udario je otvorenom šakom po licu, a zatim nastavio da je udara pesnicama u glavu.
Istragu o ovom slučaju vodi Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu.
