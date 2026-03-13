Najtužniji dan u porodici Lazić: Darko sahranjuje brata, bajkeri ga ispraćaju na poseban način

Izvor:
13.03.2026
Porodica, prijatelji, brojne kolege i mještani Brestača danas će na vječni počinak ispratiti Dragana Lazića, rođenog brata pjevača Darka Lazića, koji je tragično izgubio život u 32. godini u saobraćajnoj nesreći nedaleko od Šapca.
Sahrana i opelo održaće se danas sa početkom u 14 časova na lokalnom groblju u Brestaču, a neopisiva tuga okovala je čitavo mjesto i porodicu koja je ostala bez vedrog i nasmijanog mladića.
Posebno tužan detalj jeste činjenica da je Dragan život izgubio tik uz malu crkvu krajputašicu posvećenu Svetom Vladiki Nikolaju Srpskom, na dionici puta koja je kod mještana poznata kao opasna "crna tačka" zbog loše rasvjete i brze vožnje.
