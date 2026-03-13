Logo
Large banner

Najtužniji dan u porodici Lazić: Darko sahranjuje brata, bajkeri ga ispraćaju na poseban način

Izvor:

Telegraf

13.03.2026

07:38

Komentari:

0
Дарко Лазић
Foto: Printscreen Republika.rs

Porodica, prijatelji, brojne kolege i mještani Brestača danas će na vječni počinak ispratiti Dragana Lazića, rođenog brata pjevača Darka Lazića, koji je tragično izgubio život u 32. godini u saobraćajnoj nesreći nedaleko od Šapca.

Sahrana i opelo održaće se danas sa početkom u 14 časova na lokalnom groblju u Brestaču, a neopisiva tuga okovala je čitavo mjesto i porodicu koja je ostala bez vedrog i nasmijanog mladića.

Posebno tužan detalj jeste činjenica da je Dragan život izgubio tik uz malu crkvu krajputašicu posvećenu Svetom Vladiki Nikolaju Srpskom, na dionici puta koja je kod mještana poznata kao opasna "crna tačka" zbog loše rasvjete i brze vožnje.

Драган Лазић

Srbija

Novi detalji nesreće u kojoj je stradao Dragan Lazić: Evo šta je utvrdila istraga

Upravo će njegovi prijatelji bajkeri, koji su sa njim vozili na kobni dan pogibije, danas na poseban način ispratiti Dragana na vječni počinak.

Udarac prilikom sudara bio je stravičan i silovit – svjedoči podatak da su brzinometar, dijelovi kontrolne table i dvije crne rukavice pronađeni na razdaljini od čak 50 metara od mjesta nesreće.

(telegraf)

Podijeli:

Tagovi :

Darko Lazić

Dragan Lazić

Brat Darka Lazića

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Драган Лазић - погинуо брат Дарка Лазића

Scena

Oglasila se Marina Gagić, rastužila sve slikom kojom se oprostila od Dragana Lazića

17 h

0
Ана Севић

Scena

Oglasila se bivša supruga Darka Lazića nakon tragedije

18 h

0
Дарко и Драган Лазић

Srbija

Darko Lazić se oglasio dan nakon što mu je brat poginuo: Rođeno moje...

19 h

0
Дарко Лазић

Srbija

Poznato kad je sahrana brata Darka Lazića

23 h

0

Više iz rubrike

Драган Лазић - погинуо брат Дарка Лазића

Scena

Oglasila se Marina Gagić, rastužila sve slikom kojom se oprostila od Dragana Lazića

17 h

0
Ана Севић

Scena

Oglasila se bivša supruga Darka Lazića nakon tragedije

18 h

0
Радиша Трајковић Ђани

Scena

Đani hitno primljen u bolnicu

20 h

0
Дарко и Драган Лазић

Scena

Darko Lazić otišao na obdukciju rođenog brata: Spremaju se za posljednji oproštaj od Dragana

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

46

Zatraženo ukidanje presude za pljačku 2.000.000 KM u Banjaluci

11

40

Petronijević: Dopis VSTS-a Osnovnom sudu u Banjaluci ozbiljan nastavak pritiska

11

23

Dijete udarila električna lokomotiva na pružnom prelazu

11

14

NASA uskoro planira misiju na Mjesec

11

02

Ublažavanje američkih sankcija na rusku naftu put ka stabilizaciji tržišta

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner