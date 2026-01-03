Užas u frizerskom salonu: Napao bivšu djevojku, pa izbo njenog kolegu

U jezivom incidentu koji se dogodio u jednom frizerskom salonu u Beogradu, muškarac (51) teško je povrijeđen dok je pokušavao da spasi koleginicu od bivšeg partnera koji je na nju nasrnuo nožem.

Mirno popodne u jednom beogradskom frizerskom salonu pretvorilo se u scenu krvavog pira kada je muškarac naoružan nožem upao u lokal s namjerom da napadne svoju bivšu djevojku, zaposlenu u salonu.

Herojski čin kolege

Prema riječima svjedoka, drama je počela kada je napadač potegao sječivo na djevojku. U tom trenutku, njen kolega je bez oklijevanja stao između njih, pokušavajući da je zaštiti od direktnih uboda.

U rvanju sa nasilnikom, kolega je zadobio teške povrede ubodnom ranom.

Iako povrijeđen, on je uz pomoć ostalih radnika i građana koji su se zatekli na licu mjesta uspeo da zadrži nasilnika do dolaska policije.

Stanje povrijeđenog i hapšenje

Povrijeđeni S.Ć. (51) je hitno prevezen u Urgentni centar sa teškim povredama. Prema posljednjim informacijama, on je hospitalizovan i pod stalnim je nadzorom ljekara.

Pripadnici policije su na licu mjesta uhapsili M.R. (37).

"Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati po nalogu nadležnog tužilaštva, a tereti se za pokušaj ubistva", potvrđeno je nezvanično.

Policija je obavila uviđaj u salonu, a svjedoci daju izjave kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog jezivog napada.

Motiv je, kako se sumnja, patološka ljubomora i neriješeni odnosi nakon raskida veze, prenosi "Telegraf".