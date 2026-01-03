Pogođen američki avion: General otkrio sve detalje akcije u Venecueli

Američke oružane snage mjesecima su proučavale predsjednika Venecuele Nikolasa Madura kako bi razumjele kako se kreće, gdje živi, gdje putuje, šta jede, kakve kućne ljubimce ima, izjavio je načelnik Združenog generalštaba Oružanih snaga SAD general Den Kejn.

On je naveo da nijedan američki vojnik nije stradao iako je došlo do razmjene vatre. Prema njegovim riječima, u operaciji je učestvovalo više od 150 aviona, a jedan američki avion je pogođen, ali je ostao sposoban za letenje.

"Operativci su morali da odaberu pravi dan kako bi se smanjila mogućnost civilnih žrtava, povećao element iznenađenja i minimalizovala šteta", rekao je Kejn, na konferenciji za novinare sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom, prenosi NBC Njuz.

Dodao je da su snage za privođenje sišle u Madurovu rezidenciju i djelovale "brzo, precizno i disciplinovano, izolovale područje i obezbijedile sigurnost trupa tokom hapšenja".

Naveo je da, iako je došlo do razmjene vatre, nijedan američki vojnik nije stradao, a da su se, nakon što su Maduro i njegova supruga privedeni, jedinice pripremile za povlačenje.

"Helikopteri su preuzeli jedinice za evakuaciju, dok su lovci i bespilotne letjelice obezbjeđivali vazdušnu pokrivenost i suzbijajuću vatru. Tokom operacije došlo je do više incidenata u samoodbrani", dodao je general.

Sjedinjene Američke Države su danas izvele vazdušne napade na Venecuelu, a Tramp je objavio da su američke specijalne jedinice uhapsile predsjednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores i izveli ih iz zemlje.

Državna tužiteljka SAD Pem Bondi saopštila je ranije danas da će se bračni par Maduro suočiti s oputžnicom koju je protiv njih podigao sud u Njujorku.