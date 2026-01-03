Logo
Large banner

Pogođen američki avion: General otkrio sve detalje akcije u Venecueli

Izvor:

ATV

03.01.2026

19:21

Komentari:

1
Погођен амерички авион: Генерал открио све детаље акције у Венецуели
Foto: Printscreen/Telegram/Sputnik

Američke oružane snage mjesecima su proučavale predsjednika Venecuele Nikolasa Madura kako bi razumjele kako se kreće, gdje živi, gdje putuje, šta jede, kakve kućne ljubimce ima, izjavio je načelnik Združenog generalštaba Oružanih snaga SAD general Den Kejn.

On je naveo da nijedan američki vojnik nije stradao iako je došlo do razmjene vatre. Prema njegovim riječima, u operaciji je učestvovalo više od 150 aviona, a jedan američki avion je pogođen, ali je ostao sposoban za letenje.

Доналд Трамп

Svijet

''Mora da pripazi na svoju g***cu'': Tramp zaprijetio još jednom predsjedniku

"Operativci su morali da odaberu pravi dan kako bi se smanjila mogućnost civilnih žrtava, povećao element iznenađenja i minimalizovala šteta", rekao je Kejn, na konferenciji za novinare sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom, prenosi NBC Njuz.

Dodao je da su snage za privođenje sišle u Madurovu rezidenciju i djelovale "brzo, precizno i disciplinovano, izolovale područje i obezbijedile sigurnost trupa tokom hapšenja".

Naveo je da, iako je došlo do razmjene vatre, nijedan američki vojnik nije stradao, a da su se, nakon što su Maduro i njegova supruga privedeni, jedinice pripremile za povlačenje.

Марија Мачадо

Svijet

Ova žena ima najveće šanse da zamijeni Nikolasa Madura

"Helikopteri su preuzeli jedinice za evakuaciju, dok su lovci i bespilotne letjelice obezbjeđivali vazdušnu pokrivenost i suzbijajuću vatru. Tokom operacije došlo je do više incidenata u samoodbrani", dodao je general.

Sjedinjene Američke Države su danas izvele vazdušne napade na Venecuelu, a Tramp je objavio da su američke specijalne jedinice uhapsile predsjednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores i izveli ih iz zemlje.

Državna tužiteljka SAD Pem Bondi saopštila je ranije danas da će se bračni par Maduro suočiti s oputžnicom koju je protiv njih podigao sud u Njujorku.

Podijeli:

Tagovi:

Nikolas Maduro

Venecuela

Amerika

SAD

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Како ће се финансирати странке у Српској?

Republika Srpska

Kako će se finansirati stranke u Srpskoj?

3 h

1
Република Српска - симбол слободе и отпора

Republika Srpska

Republika Srpska - simbol slobode i otpora

3 h

0
Савјет њемачких мајстора за хладне ноћи: Ово треба да држите у ауту

Auto-moto

Savjet njemačkih majstora za hladne noći: Ovo treba da držite u autu

3 h

0
Тодор је прва беба рођена у овој години у Приједору

Gradovi i opštine

Todor je prva beba rođena u ovoj godini u Prijedoru

3 h

0

Više iz rubrike

Доналд Трамп

Svijet

''Mora da pripazi na svoju g***cu'': Tramp zaprijetio još jednom predsjedniku

3 h

1
Марија Мачадо

Svijet

Ova žena ima najveće šanse da zamijeni Nikolasa Madura

3 h

0
Делта Форс

Svijet

Ovo je jedinica koja je zarobila Nikolasa Madura

3 h

0
Мрачно и смртоносно: Обратио се Трамп на ванредној конференцији

Svijet

Mračno i smrtonosno: Obratio se Tramp na vanrednoj konferenciji

4 h

5
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

08

Kazne visoke: Uvode zabrane grijanja na ugalj i drva

22

05

Aca Lukas pobjesnio na bini i napravio totalni haos - VIDEO

22

01

Obilje novca stiže za ove znakove već naredne sedmice

21

50

Kako je Donald Tramp ostao ''razočaran'' zbog Ane Ivanović

21

42

Teška nesreća u Banjaluci: Udaren pješak kod škole

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner