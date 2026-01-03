Savjet njemačkih majstora za hladne noći: Ovo treba da držite u autu

Nakon hladne noći, često se dešava da su vrata zaleđena, retrovizori neupotrebljivi, a vjetrobransko staklo potpuno prekriveno ledom.

U ekstremnim slučajevima, određeni dijelovi vozila mogu biti oštećeni, pa čak može postati nemoguće ući u automobil.

Zato njemački automobilski klub ADAC, najveći u Evropi, redovno objavljuje praktične savete o tome kako vozači mogu izbeći probleme i ostati mobilni čak i u najhladnijim danima.

Čarape i traka

Među preporukama koje na prvi pogled mogu d‌jelovati neobično, ističe se savjet da se tokom zime u automobilu uvijek imaju stare čarape i rolna ljepljive trake.

Naime, kako prenosi "Kurir" pozivajući se na "EUpravo zato" i "Jutarnji list", stare čarape mogu poslužiti kao jednostavna i efikasna zaštita za spoljašnje retrovizore.

Ako su dovoljno velike da ih potpuno prekriju, spriječiće nakupljanje leda na staklu i uštediće vrijeme ujutru za struganje i odmrzavanje.

ADAC takođe podsjeća na važnost zaštite vjetrobranskog stakla.

Postavljanje posebne zaštitne folije protiv zaleđivanja ili komada čvrstog kartona može znatno olakšati jutarnju vožnju.

Korišćenje novina ili običnog papira se ne preporučuje jer, zbog vlažnosti i niskih temperatura, mogu da se zalede i zalijepe za staklo, što samo pogoršava problem.

Plastične navlake na brisače

Posebnu pažnju treba obratiti i na brisače zimi, koji su ključni za bezbijednu vožnju. Najbolje ih je zaštititi plastičnim navlakama, jer se papir i karton mogu zalijepiti za gumene dijelove.

Iako neki vozači podižu brisače kako bi spriječili zaleđivanje, stručnjaci upozoravaju da to može dodatno opteretiti mehanizam.

Međutim, prema ADAC-u, malo je vjerovatno da će to dovesti do značajnog slabljenja opruge.

Zaleđena brava

Jedan od uobičajenih zimskih problema je zaleđivanje brava na vratima automobila.

Da bi se to spriječilo, kod starijih vozila koja se otvaraju ključem, ljepljiva traka može pomoći tako što će privremeno prekriti bravu i zaštititi je od vlage.

Ako se brava ipak zaledi, a automobil ostane zaključan, jedino rješenje je sredstvo za odleđivanje, koje, prema ADAC-u, treba držati kod kuće, a ne u automobilu.

Vozači automobila sa daljinskim zaključavanjem trebalo bi da obrate pažnju i na gumene trake na vratima, koje se često zaleđuju zimi i otežavaju njihovo otvaranje.

Redovna primjena sredstava za njegu guma može spriječiti pucanje i produžiti njihov vijek trajanja.

Uz malo pripreme i nekoliko jednostavnih trikova, zimske neprijatnosti mogu se svesti na minimum, a jutarnji polasci mogu biti mnogo lakši i bezbjedniji.

(Kurir)