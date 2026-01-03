Logo
Ovo je jedinica koja je zarobila Nikolasa Madura

Izvor:

Telegraf

03.01.2026

18:38

Делта Форс
Foto: Screenshot / YouTube

Elitna jedinica američke vojske za specijalne operacije, poznata kao Delta Fors izvela je u subotu napad kako bi zarobila predsjednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu, javili su izvori za CNN.

Delta Fors je jedna od vodećih jedinica američke vojske za specijalne misije, specijalizovana za antiterorizam, spasavanje talaca, direktne akcije i specijalno izviđanje - često usmjerene protiv ciljeva visoke vrijednosti.

Formirana 1977. godine, Delta Force je direktno podređena Zajedničkoj komandi za specijalne operacije i stacionirana u Fort Bregu u Sjevernoj Karolini. Sastoji se od osam operativnih "operativnih odreda".

Gotovo sve informacije o Delta Fors su strogo poverljive, ali ova jedinica se generalno koristi za izvođenje najkompleksnijih, tajnih i opasnih misija po direktivi predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i sekretara odbrane.

Slično poznatom SIL Tim 6 američke mornarice, Delta Fors je igrala ključnu ulogu u nekim od najpoznatijih vojnih operacija SAD u skorije vrijeme - uključujući misiju 1993. godine za spasavanje američkih vojnika u Somaliji nakon što je njihov helikopter oboren tokom Bitke kod Mogadiša. Ta misija je kasnije postala poznata po filmu iz 2001. godine "Pad crnog jastrijeba".

Delta Fors je takođe učestvovala u Operaciji "Džast Koz" u Panami, koja je dovela do hapšenja panamskog diktatora Manuela Norijege u decembru 1989. godine, a više zvaničnika Trampove administracije ovu operaciju je navelo kao presedan za misiju protiv Madura.

Elitna jedinica FBI pomogla u hapšenju

Elitna jedinica Federalnog istražnog biroa (FBI) pomogla je u hapšenju venecuelanskog lidera Nikolasa Madura, prenosi CNN pozivajući se na izvore upoznate s operacijom.

Tim za spasavanje talaca (HRT) bio je integrisan s američkom vojskom kao dio specijalne operacije, rekao je izvor za CNN.

HRT, često nazivan i samo Tim za spasavanje talaca, je specijalizovana jedinica koja se raspoređuje u različitim situacijama, uključujući "hapšenja visokog rizika, tajne operacije i akcije nadzora", navodi FBI, prenosi "Telegraf".

Nikolas Maduro

Amerika

Venecuela

SAD

