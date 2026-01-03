Vidjele se bradavice: Milena na binu izašla skoro potpuno golih grudi

Učenica "Elite 9" Milena Kačavenda, koja će ove godine proslaviti jubilarni 50. rođendan, na sinoćnoj "Elitoviziji", pojavila se u providnom brushalter

.Milena, koja je riješila da nakon rijalitija ugradi 260 kubika silikona u zadnjicu, je sa cimerima iz Bele kuće na "Elitoviziji" učestvovala uz pjesmu "Alkohola poplava", koju su otpjevali Aco Pejović i grupa Ministarke, a njen stajling je šokirao prisutne, ali i gledaoce kraj malih ekrana.

Kačavenda je obukla providan brushalter, sa tračicama, ispod kog su se vidjele bradavice, a tokom nastupa se uopšte nije trudila da sakrije gole grudi, već je više puta širila ruke i pokazivala svoje atribute.

Preko brushaltera Milena je obukla kožnu jaknu, a dole helanke, koje su imale providne proreze.

Stručni žiri "Elitovizije" činili su Marko Đedović, Žana Omnia, Milica Veličković, koja se tokom večeri sukobila sa ocem svog djeteta Borislavom Terzićem Terzom, Mladen Vuletić i robot Toša.

A ekipa Milene Kačavende, u kojoj su bili Borislav Terzić, Vanja Živić i Sofija Janićijević, nije osvojila nijednu nagradu.