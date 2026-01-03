Logo
Large banner

Vidjele se bradavice: Milena na binu izašla skoro potpuno golih grudi

Izvor:

ATV

03.01.2026

17:35

Komentari:

0
Видјеле се брадавице: Милена на бину изашла скоро потпуно голих груди

Učenica "Elite 9" Milena Kačavenda, koja će ove godine proslaviti jubilarni 50. rođendan, na sinoćnoj "Elitoviziji", pojavila se u providnom brushalter

.Milena, koja je riješila da nakon rijalitija ugradi 260 kubika silikona u zadnjicu, je sa cimerima iz Bele kuće na "Elitoviziji" učestvovala uz pjesmu "Alkohola poplava", koju su otpjevali Aco Pejović i grupa Ministarke, a njen stajling je šokirao prisutne, ali i gledaoce kraj malih ekrana.

илу-снијег-24112025

Srbija

Dramatično upozorenje RHMZ: Moguće povrede i blokade

Kačavenda je obukla providan brushalter, sa tračicama, ispod kog su se vidjele bradavice, a tokom nastupa se uopšte nije trudila da sakrije gole grudi, već je više puta širila ruke i pokazivala svoje atribute.

Preko brushaltera Milena je obukla kožnu jaknu, a dole helanke, koje su imale providne proreze.

Stručni žiri "Elitovizije" činili su Marko Đedović, Žana Omnia, Milica Veličković, koja se tokom večeri sukobila sa ocem svog djeteta Borislavom Terzićem Terzom, Mladen Vuletić i robot Toša.

645a98cac1682 Policija Srbija

Hronika

Tijelo pronađeno na autobuskom stajalištu

A ekipa Milene Kačavende, u kojoj su bili Borislav Terzić, Vanja Živić i Sofija Janićijević, nije osvojila nijednu nagradu.

Podijeli:

Tagovi:

Milena Kačavenda

elita

Zadruga

rijaliti

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Милош М.

Hronika

Ovo je mladić koji je skočio sa 8. sprata nakon smrti djevojke

2 h

0
Невидљиви убица поновно на путевима: Не помажу ни ланци, како реаговати

Auto-moto

Nevidljivi ubica ponovno na putevima: Ne pomažu ni lanci, kako reagovati

2 h

0
Сви изненађени: Станија показала лице без филтера и шминке

Scena

Svi iznenađeni: Stanija pokazala lice bez filtera i šminke

2 h

0
Sat, pomjeranje sata, jesen

Nauka i tehnologija

Planeta se mijenja: Dan više neće trajati 24 sata

2 h

0

Više iz rubrike

Сви изненађени: Станија показала лице без филтера и шминке

Scena

Svi iznenađeni: Stanija pokazala lice bez filtera i šminke

2 h

0
Наташу Беквалац бивши муж замолио да га не спомиње

Scena

Natašu Bekvalac bivši muž zamolio da ga ne spominje

2 h

1
Прво оглашавање Тома Лија Џоунса након што му је умрла кћерка

Scena

Prvo oglašavanje Toma Lija Džounsa nakon što mu je umrla kćerka

6 h

0
Вртоглаве цифре: Ово су новогодишњи хонорари естрадних звијезда

Scena

Vrtoglave cifre: Ovo su novogodišnji honorari estradnih zvijezda

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

58

Savjet njemačkih majstora za hladne noći: Ovo treba da držite u autu

18

57

Centralne vijesti, 03.01.2026.

18

51

Todor je prva beba rođena u ovoj godini u Prijedoru

18

38

Ovo je jedinica koja je zarobila Nikolasa Madura

18

27

Katarina Grujić završila u bolnici - otkazan nastup

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner