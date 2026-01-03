Logo
Natašu Bekvalac bivši muž zamolio da ga ne spominje

Izvor:

Kurir

03.01.2026

16:25

Наташу Беквалац бивши муж замолио да га не спомиње
Foto: Youtube/ screenshot

Poznata pjevačica Nataša Bekvalac govoreći o odnosima sa bivšim mužem, sa kojim ima kćerku, rekla je da o odnosima sa Danilom Ikodinovićem neće govoriti a razlog je njegova odluka da ga ne spominje više.

Naime, Nataša Bekvalac na pitanje za "Kurir televiziju" o bivšem suprugu Danilu Ikodinoviću izostavila je odgovor.

Na pitanje o Ikodinoviću odgovorila neočekivanim odgovorom.

Na maturi ćerke Hane si srela Daču, kakav je sada vaš odnos?

"I to mi je zamereno", rekla je Bekvalčeva.

To što ste se sreli?

"Ne što smo se sreli, nego što... Nisam ništa pričala o tome, izašla je fotografija. Bila sam srećna u tom trenutku što smo svi zajedno i što znam koliko je to Hani značilo, ali mi je Danilo iskreno skrenuo pažnju da ne bi volio da u javnosti govorim bilo šta o njemu, i to respektujem. Kad bih ja njega zamolila, vjerujem da bi... mada on o meni ne priča. Eto, zamoljena sam", rekla je Bekvalčeva a piše "Kurir"

Nedavno je Nataša u jednom intervjuu izjavila da se Dača ljuti što je ona tako transparentna.

Nataša Bekvalac

Pjevačica

