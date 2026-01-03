Logo
Вриједан савјет нутриционисте након празника

Извор:

Танјуг

03.01.2026

16:04

У вријеме новогодишњих и божићних празника, али и иначе треба да водимо рачуна о количини хране коју једемо и о томе да она буде мање калорична, како бисмо одржали своју оптималну тежину.

Рекла је ово на телевизији Тан‌југ нутрициониста Бранка Мирковић.

Мирковић је рекла да се у потпуности слаже са нашим традиционалним јеловником и да није проблем у врсти хране, него у количини, пише Б92, позивајући се на Тан‌југ.

"Зауставити се у право вријеме. Треба уживати у храни, а не да се преједемо. Пазите, једемо брзо храну, једемо нешто успут. Ово је вријеме да сједнемо, да се опустимо. Треба уживати у доброј храни, али мало распоредити. То значи у преводу да неке намирнице можемо да једемо и сутрадан - на пример не мора и сарма и печење исти дан за ручак", објаснила је она.

prase

Економија

Божић је на прагу: Колико коштају јагњетина и прасетина

Истакла је да се у ово вријеме јавља много људи који имају проблеме због преједања, поготово они који већ имају неке хроничне болести.

"Знате, од свега по мало треба јести, треба задовољити укус. Знате шта не ваља? Кад ми ригидно кажемо 'не једемо ово', па се ужелимо, па кад дође вријеме да нам се то послужи, ми онда поједемо превише. Паметно јести, значи себи не забрањивати. Ја сам против дијета. Нема дијета, само паметно да се једе и у оптималним количинама, мање калоричне", рекла је она.

(Б92, Тан‌југ)

Тагови:

praznici

Храна

Савјети

