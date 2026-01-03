Savjet bezbjednosti u ponedjeljak o Venecueli

03.01.2026
Savjet bezbjednosti UN zasijedaće u ponedjeljak, 5. januara, povodom američkog napada na Venecuelu, saznaju RIA Novosti od izvora u UN.
Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je da su Sjedinjene Države rano jutros izvele vojne udare na Venecuelu, kao i da su američke snage zarobile predsjednika Nikolasa Madura i njegovu suprugu.
Vlada Venecuele ranije je saopštila da su SAD napale civilne i vojne objekte u više saveznih država i proglasila nacionalnu vanrednu situaciju.
Napadi su se dogodili nakon višemjesečnih napetosti, pošto su SAD optužile Madura da je umiješan u trgovinu drogom.
Maduro je negirao da je vođa kartela i izrazio je spremnost da održi razgovore.
