Logo
Large banner

Tramp objavio novu fotografiju zarobljenog Madura

Izvor:

ATV

03.01.2026

17:47

Komentari:

0
Трамп објавио нову фотографију заробљеног Мадура

Predsjednik SAD Donald Tramp objavio je fotografiju predsjednika Venecuele Nikolasa Madura, nastalu navodno nakon hapšenja.

Fotografija je navodno nastala na brodu USS Ivo Jima.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su SAD su uspešno izvele napad velikih razmera na Venecuelu i zarobile njenog lidera, predsjednika Nikolasa Madura.

Николас Мадуро
Nikolas Maduro

"Maduro je, zajedno sa suprugom, uhvaćen i izveden iz zemlje. Ova operacija je izvedena u saradnji sa američkim snagama reda", rekao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Trut.

Podijeli:

Tagovi:

Nikolas Maduro

Donald Tramp

Amerika

SAD

Venecuela

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Видјеле се брадавице: Милена на бину изашла скоро потпуно голих груди

Scena

Vidjele se bradavice: Milena na binu izašla skoro potpuno golih grudi

1 h

0
Moskva/Kremlj

Svijet

Moskva zatražila oslobađanje Madura i njegove supruge

1 h

0
Драматично упозорење РХМЗ: Могуће повреде и блокаде

Srbija

Dramatično upozorenje RHMZ: Moguće povrede i blokade

1 h

0
Прва у региону: Црна Гора добила електрану на депонијски гас

Region

Prva u regionu: Crna Gora dobila elektranu na deponijski gas

1 h

0

Više iz rubrike

Moskva/Kremlj

Svijet

Moskva zatražila oslobađanje Madura i njegove supruge

1 h

0
Отворена истрага против менаџера бара у којем је погинуло више од 40 људи

Svijet

Otvorena istraga protiv menadžera bara u kojem je poginulo više od 40 ljudi

2 h

0
''Огласио се'' Николас Мадуро: Наметање колонијалног рата

Svijet

''Oglasio se'' Nikolas Maduro: Nametanje kolonijalnog rata

2 h

0
Грађани Венецуеле након хапшења Мадура

Svijet

Ovo su tri scenarija za Venecuelu nakon hapšenja Madura

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

58

Savjet njemačkih majstora za hladne noći: Ovo treba da držite u autu

18

57

Centralne vijesti, 03.01.2026.

18

51

Todor je prva beba rođena u ovoj godini u Prijedoru

18

38

Ovo je jedinica koja je zarobila Nikolasa Madura

18

27

Katarina Grujić završila u bolnici - otkazan nastup

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner