Tramp objavio novu fotografiju zarobljenog Madura

Fotografija je navodno nastala na brodu USS Ivo Jima.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su SAD su uspešno izvele napad velikih razmera na Venecuelu i zarobile njenog lidera, predsjednika Nikolasa Madura.

Nikolas Maduro

"Maduro je, zajedno sa suprugom, uhvaćen i izveden iz zemlje. Ova operacija je izvedena u saradnji sa američkim snagama reda", rekao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Trut.