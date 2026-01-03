Otvorena istraga protiv menadžera bara u kojem je poginulo više od 40 ljudi

Švajcarsko tužilaštvo otvorilo je istragu protiv menadžera bara u Kran-Montani u kojem je u požaru poginulo više od 40 ljudi.

Tužilaštvo Kantona Vale saopštilo je da su francuski menadžeri bara "Konstelasion" osumnjičeni za ubistvo iz nehata, nanošenje tjelesnih povreda iz nehata i podmetanje požara iz nehata.

U požaru u baru "Konstelasion" u Kran-Montani u novogodišnjoj noći povrijeđeno je 119 ljudi.

Preliminarna istraga pokazala je da su vjerovatni uzrok požara bile prskalice na bocama šampanjca nošene blizu plafona.

Identifikovana su tijela prve četiri žrtve požara. Riječ je o dvije d‌jevojke od 21 i 16 godina i dva mladića od 18 i 16 godina iz Švajcarske.

Identifikovano je 113 povrijeđenih, među kojima su 71 švajcarski, 14 francuskih i 11 italijanskih državljana.

Među poginulima i nestalima ima mnogo tinejdžera.

Buketi cvijeća, plišane igračke i poruke ljubavi i nade nagomilani su ispred policijskih barijera ispred bara.

Porodice su danas upućivane u konferencijski centar nedaleko od Kran-Montane.

Ambasador Italije u Švajcarskoj Đan Lorencom Kornadom rekao je da bi proces identifikacije žrtava trebalo da bude završen do sutra popodne.

"Proces identifikacije ide sporo zbog težine opekotina koje su mnoge žrtve pretrpjele", dodao je Kordnadom.