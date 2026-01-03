Poznat identitet mladića stradalog u jezivoj nesreći

Izvor:
U teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se noćas dogodila u Derventi smrtno je stradao Dervenćanin D.Š, dok je vozač vozila V.K. zadobio povrede i prevezen je na dalje liječenje.
Kako je saopšteno iz Policijske uprave Doboj, Policijskoj stanici Derventa je oko 2.00 časa prijavljeno da je došlo do slijetanja sa kolovoza putničkog vozila marke Volksvagen, kojim je upravljao V.K, a u kojem se kao suvozač nalazio D.Š, obojica sa područja Dervente.
Crna hronika piše da je automobilom upravljao Velibor K, a sa kojim se kao suvozač nalazio Danijel Š, oba iz Dervente.
U saobraćajnoj nezgodi Danijel Š. je od zadobijenih povreda poginuo na licu mjesta, dok je Velibor K. zadobio povrede i prevezen je u Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske.
Uviđaj na licu mjesta obavili su policijski službenici Policijske stanice Derventa, a u intervenciji su učestvovali i pripadnici Teritorijalne vatrogasne jedinice Derventa.
