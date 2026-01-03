Nova godina, nove odluke: Kako postaviti realne ciljeve?

Početak godine je idealno vrijeme da se osvrnemo iza sebe i pogledamo šta smo i koliko postigli u protekloj godini na privatnom i poslovnom planu, ali i da postavimo neke nove ciljeve. Građani kažu, najvažnije je da bude zdravlja, lijepih trenutaka i napretka.

Ciljevi bi trebali biti realni i dostižni, smatraju sociolozi. Svaki pozitivan korak pojedinca nije samo plus za tu osobu, već i za društvo u cjelini.

"Treba u svemu biti realan, očekivati realno i onoliko koliko mi zapravo ulažemo u sebe, odnosno koliko dajemo sebe za neke stvari, toliko je i očekivati neku povratnu informaciju. Društvo u kojem živimo nama stalno nameće neke trendove, neko takmičenje, neke stvari da se stalno sa nekim nadmećemo, da se nagurnjavamo sa nekim i to je negdje dobro, ali prosto moramo biti realni i sagledati stvari onakve kakve jesu" rekao je Vladimir Vasić, sociolog.

Najopasnije za jedno društvo jeste pesimizam, naročito kod mladih ljudi. Trebalo bi da imaju energiju i želju da nešto mijenjaju, stav je struke.

Društvo Kako političari provode praznike?

Psiholog Aleksandar Milić kaže da se ne treba vraćati na prethodne neželjene događaje ili neuspjehe jer su oni kočnica za dalji napredak.

"Neko vrijeme donosi neka nova nadanja, nova očekivanja, nove aktivnosti i svakako da nama budućnost ukoliko smo aktivni donosi neko unapređenje, neku ugodu, sreću, zadovoljstvo. Svaki zdrav čovjek i oni koji žele da budu zdravi uvijek pretpostavljaju neka postignuća svoja u bilo kom planu, bilo da je to porodičnom, materijalnom, stvaranje boljih uslova za život porodice i slično", rekao je Aleksandar Milić, psiholog.

Svaki dan i svaki trenutak može da se iskoristi kao lijepa prilika za nešto novo. Neka ova godina bude godina pozitivnih odluka, ali i strpljenja. Treba da se fokusiramo na male, ali sigurne korake ka napretku.