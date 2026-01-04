Stijena se obrušila na putu Sarajevo-Pale

Izvor:
SRNA
04.01.2026
14:39
Komentari:0
Na magistralnom putu Pale-Sarajevo u mjestu Lašišnica došlo je do obrušavanja stijene na kolovoz.
Saobraćaj se na toj dionici odbija usporeno.
Društvo
Jolić: Svi putevi u Republici Srpskoj prohodni, saobraćaj otežan na planinskim prevojima
Na ovom dijelu puta i ranije je dolazilo do obrušavanja stijena na kolovoz.
Republika Srpska
4 h0
Hronika
4 h0
Društvo
4 h0
Zanimljivosti
4 h0
Društvo
4 h0
Društvo
4 h0
Društvo
5 h0
Društvo
5 h1
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu