Stijena se obrušila na putu Sarajevo-Pale

Na magistralnom putu Pale-Sarajevo u mjestu Lašišnica došlo je do obrušavanja stijene na kolovoz.

Saobraćaj se na toj dionici odbija usporeno.

Na ovom dijelu puta i ranije je dolazilo do obrušavanja stijena na kolovoz.