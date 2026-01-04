Logo
Stijena se obrušila na putu Sarajevo-Pale

SRNA

04.01.2026

14:39

Обрушила се стијена на путу Сарајево-Пале
Na magistralnom putu Pale-Sarajevo u mjestu Lašišnica došlo je do obrušavanja stijene na kolovoz.

Saobraćaj se na toj dionici odbija usporeno.

Društvo

Jolić: Svi putevi u Republici Srpskoj prohodni, saobraćaj otežan na planinskim prevojima

Na ovom dijelu puta i ranije je dolazilo do obrušavanja stijena na kolovoz.

Sarajevo

Pale

stijena

