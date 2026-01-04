Logo
Budimir: U defileu će učestvovati 14 ešalona MUP-a i 11 motorizovanih

Izvor:

SRNA

04.01.2026

14:20

Komentari:

0
Foto: ATV

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izjavio je danas da će u tradicionalnom defileu povodom obilježavanja Dana Republike učestvovati 14 ešalona MUP-a Srpske i 11 motorizovanih.

Budimir je nakon probe defilea pripadnika MUP-a, istakao da je Policija Srpske spremna za proslavu Dana Republike.

"Mi smo i pored složenih vremenskih prilika probu defilea izveli besprijekorno", rekao je Budimir novinarima u Banjaluci.

Probi je u Centru za obuku u Zalužanima prisustvovao i direktor Policije Srpske Siniša Kostrešević.

"Živjeće ognjište" slogan je pod kojim se ove godine obilježava Dan Republike, 9. januar.

Društvo

Zbog snijega otkazani brojni letovi sa sarajevskog aerodroma

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske jer je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Naziv Republika srpskog naroda u BiH bio je u upotrebi do 28. februara 1992. godine i proglašenja prvog Ustava, kada je zamijenjen sa Srpska Republika BiH koji je korišten do 12. avgusta 1992. godine, kada je uveden Srpska Republika. Taj naziv septembra 1992. godine zamijenjen je sadašnjim - Republika Srpska.

Željko Budimir

9 januar

Komentari (0)
