Obavljena proba svečanog defilea: Pripreme za Dan Republike u punom jeku

Pripreme za Dan Republike Srpske su u punom jeku.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova vježbaju već danima, a danas su se na policijskom poligonu u Zalužanima pripremali za svečanu paradu koja će biti održana na Dan Republike 9. januara.
Dan Republike Srpske biće obilježen svečano nizom manifestacija 5. 8. i 9. januara.
Dodik: Republika Srpska je dom, ognjište, sreća, stvorena da živi i traje
Svečani defile Dan Republike - 9 januar u 12 časova na Trgu krajine u Banjaluci.
