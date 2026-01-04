Logo
Large banner

Obavljena proba svečanog defilea: Pripreme za Dan Republike u punom jeku

04.01.2026

14:08

Komentari:

2
Обављена проба свечаног дефилеа: Припреме за Дан Републике у пуном јеку
Foto: ATV

Pripreme za Dan Republike Srpske su u punom jeku.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova vježbaju već danima, a danas su se na policijskom poligonu u Zalužanima pripremali za svečanu paradu koja će biti održana na Dan Republike 9. januara.

Dan Republike Srpske biće obilježen svečano nizom manifestacija 5. 8. i 9. januara.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Republika Srpska je dom, ognjište, sreća, stvorena da živi i traje

Svečani defile Dan Republike - 9 januar u 12 časova na Trgu krajine u Banjaluci.

Podijeli:

Tagovi:

defile

9. januar - Dan Republike Srpske

Komentari (2)
Large banner

Više iz rubrike

Додик: Република Српска је дом, огњиште, срећа, створена да живи и траје

Republika Srpska

Dodik: Republika Srpska je dom, ognjište, sreća, stvorena da živi i traje

5 h

2
Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Zdravstveni sistem Srpske najpravedniji koji postoji

5 h

1
Жупљанин: Српска - највећа светиња коју ће српски народ чувати

Republika Srpska

Župljanin: Srpska - najveća svetinja koju će srpski narod čuvati

5 h

0
''Република Српска наше највеће добро, чувати је и поштовати''

Republika Srpska

''Republika Srpska naše najveće dobro, čuvati je i poštovati''

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

33

Najskuplji kvadrat ide i do 6.818 evra u ovom gradu

18

27

Jelena Karleuša izazvala požar, šteta ogromna

18

20

Duge kolone putničkih vozila na graničnim prelazima

18

12

Suzana Mančić otkrila detalje orošavanja polnog organa

18

05

Dio Bijeljine ponovo bez grijanja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner