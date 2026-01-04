Obavljena proba svečanog defilea: Pripreme za Dan Republike u punom jeku

Pripreme za Dan Republike Srpske su u punom jeku.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova vježbaju već danima, a danas su se na policijskom poligonu u Zalužanima pripremali za svečanu paradu koja će biti održana na Dan Republike 9. januara.

Dan Republike Srpske biće obilježen svečano nizom manifestacija 5. 8. i 9. januara.

Svečani defile Dan Republike - 9 januar u 12 časova na Trgu krajine u Banjaluci.