Jolić: Svi putevi u Republici Srpskoj prohodni, saobraćaj otežan na planinskim prevojima

Rukovodilac Odjeljenja za redovno održavanje puteva u Javnom preduzeću Putevi Republike Srpske, Srđan Jolić, poručio je da su svi putevi u Republici Srpskoj prohodni, s tim što se saobraćaj na planinskim prevojima odvija otežano, zbog čega je na određenim dionicama zabranjeno kretanje teretnim vozilima.

Istakao je da su na području Kneževa svi putevi prohodni.

- Na putnim pravcima u oblasti 10 (Foča) takođe su svi putni pravci prohodni, a ekipe su na terenu - rekao je Jolić.

Preko prevoja Rogoj snijeg pada pojačanim intenzitetom i trenutna visina snijega je od 15-20 centimetara.

Prema Kalinoviku i Čajniču visina snijega je oko 20 centimetara.

- Na oblasti 9 (Višegrad) trenutno nema velikih padavina,pretežno pada kiša,probleme prave sitniji odroni ,ali su ekipe putara na terenu i redovno ih uklanjaju. Na oblasti 8 (Romanija) snijeg intenzivno pada, kolovozi su zasnježeni, ali su sve ekipe na terenu i sve je prohodno. Na prevoju Romanija obustavljen je saobraćaj za teretna vozila, saobraćaj se odvija otežano, ali bez zastoja, a visina snijega je oko 20 centimrtara - naveo je Jolić.

Na prevojima Jahorina i Trebević saobraća se odvija otežano.

Visina snijega na Jahorini je oko 50 centimetara, a na Trebeviću oko 30 centimetara.

Na Jahorini, u području Olimpijskog centra velika je gužva zbog prisustva velikog broja gostiju pa je čišćenje otežano, ali je tu angažovan veliki broj mehanizacije te su takođe svi pravci prohodni.

- Na magistralnom putu M-4 Kotor Varoš - Teslić (Borja) trenutno je kolovoz bez snijega i leda,saobraćaj se odvija redovno, a visina snijega u ovom području je oko 20 centimetara - naveo je Jolić.

Na području opštine Mrkonjić Grad su svi putni pravci prohodni.

- Na magistralnom putu M19 Vlasenica-Han Pijesak,preko prevoja Han Pogled saobraćaj je zabranjen za teretna vozila. Putnički automobili saobraćaju bez problema - istakao je on.

JP Putevi Republike Srpske, uz podsjećanje da je od 1. novembra do 1. aprila obavezna upotreba zimske opreme na vozilima, apeluje da bez nje vozači ne bi trebali uopšte da kreću na put.

Vozačima se skreće pažnja na oprez i strogo pridržavanje saobraćajne signalizacije, uz prilagođavanje brzine.