Logo
Large banner

Jolić: Svi putevi u Republici Srpskoj prohodni, saobraćaj otežan na planinskim prevojima

04.01.2026

14:23

Komentari:

0
Временска прогноза
Foto: ATV

Rukovodilac Odjeljenja za redovno održavanje puteva u Javnom preduzeću Putevi Republike Srpske, Srđan Jolić, poručio je da su svi putevi u Republici Srpskoj prohodni, s tim što se saobraćaj na planinskim prevojima odvija otežano, zbog čega je na određenim dionicama zabranjeno kretanje teretnim vozilima.

Istakao je da su na području Kneževa svi putevi prohodni.

Жељко Будимир

Republika Srpska

Budimir: U defileu će učestvovati 14 ešalona MUP-a i 11 motorizovanih

- Na putnim pravcima u oblasti 10 (Foča) takođe su svi putni pravci prohodni, a ekipe su na terenu - rekao je Jolić.

Preko prevoja Rogoj snijeg pada pojačanim intenzitetom i trenutna visina snijega je od 15-20 centimetara.

Prema Kalinoviku i Čajniču visina snijega je oko 20 centimetara.

- Na oblasti 9 (Višegrad) trenutno nema velikih padavina,pretežno pada kiša,probleme prave sitniji odroni ,ali su ekipe putara na terenu i redovno ih uklanjaju. Na oblasti 8 (Romanija) snijeg intenzivno pada, kolovozi su zasnježeni, ali su sve ekipe na terenu i sve je prohodno. Na prevoju Romanija obustavljen je saobraćaj za teretna vozila, saobraćaj se odvija otežano, ali bez zastoja, a visina snijega je oko 20 centimrtara - naveo je Jolić.

Na prevojima Jahorina i Trebević saobraća se odvija otežano.

Незгода

Hronika

Prevrnuo se automobil na ulazu u Mrkonjić Grad

Visina snijega na Jahorini je oko 50 centimetara, a na Trebeviću oko 30 centimetara.

Na Jahorini, u području Olimpijskog centra velika je gužva zbog prisustva velikog broja gostiju pa je čišćenje otežano, ali je tu angažovan veliki broj mehanizacije te su takođe svi pravci prohodni.

- Na magistralnom putu M-4 Kotor Varoš - Teslić (Borja) trenutno je kolovoz bez snijega i leda,saobraćaj se odvija redovno, a visina snijega u ovom području je oko 20 centimetara - naveo je Jolić.

Na području opštine Mrkonjić Grad su svi putni pravci prohodni.

- Na magistralnom putu M19 Vlasenica-Han Pijesak,preko prevoja Han Pogled saobraćaj je zabranjen za teretna vozila. Putnički automobili saobraćaju bez problema - istakao je on.

aerodrom sarajevo sc yt

Društvo

Zbog snijega otkazani brojni letovi sa sarajevskog aerodroma

JP Putevi Republike Srpske, uz podsjećanje da je od 1. novembra do 1. aprila obavezna upotreba zimske opreme na vozilima, apeluje da bez nje vozači ne bi trebali uopšte da kreću na put.

Vozačima se skreće pažnja na oprez i strogo pridržavanje saobraćajne signalizacije, uz prilagođavanje brzine.

Podijeli:

Tagovi:

Srđan Jolić

Putevi Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Умор главобоља

Zanimljivosti

Psiholozi otkrivaju zašto nam se januar čini kao najduži mjesec u godini

4 h

0
Обављена проба свечаног дефилеа: Припреме за Дан Републике у пуном јеку

Republika Srpska

Obavljena proba svečanog defilea: Pripreme za Dan Republike u punom jeku

4 h

2
Теа признала због чега често плаче: Ухвате ме живци, сама шишам шишке

Scena

Tea priznala zbog čega često plače: Uhvate me živci, sama šišam šiške

4 h

0
Огласио се Ентони Џошуа први пут након тешке несреће

Ostali sportovi

Oglasio se Entoni Džošua prvi put nakon teške nesreće

4 h

0

Više iz rubrike

Због снијега отказани бројни летови са сарајевског аеродрома

Društvo

Zbog snijega otkazani brojni letovi sa sarajevskog aerodroma

4 h

0
Временска прогноза

Društvo

Sutra oblačno sa padavinama i još hladnije

5 h

0
Све дионице ауто-путева у Српској проходне, екипе зимске службе на терену

Društvo

Sve dionice auto-puteva u Srpskoj prohodne, ekipe zimske službe na terenu

5 h

1
FZO Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Društvo

Osiguranicima FZO Srpske dostupno 20 novih zdravstvenih usluga

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

27

Jelena Karleuša izazvala požar, šteta ogromna

18

20

Duge kolone putničkih vozila na graničnim prelazima

18

12

Suzana Mančić otkrila detalje orošavanja polnog organa

18

05

Dio Bijeljine ponovo bez grijanja

17

45

Norvežani upozorili BiH: Slijedi veoma nagla promjena

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner