Ovi korisnici ostaju bez penzije iz Republike Srpske

Pojedini korisnici ostaće bez penzija iz Republike Srpske ako do 31. decembra nisu ispunili obavezu na koju je Fond PIO pozivao duže vrijeme.

Naime, penzioneri koji imaju prebivalište van Srpske, bili su dužni da do 31. decembra 2025, dostave potvrdu o životu, kako bi isplata u 2026. mogla biti nesmetano nastavljena.

Prema evidencijama Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Srpske, ovu obavezu ima ukupno 6.200 korisnika u inostranstvu.

"Obaveza dostavljanja potvrde o životu ne odnosi se na korisnike sa prebivalištem u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori i FBiH, jer Fond podatke pribavlja putem elektronske razmjene podataka između nosilaca osiguranja. Korisnici kojima se nakon ostvarivanja prava prvi put vrši isplata penzije, potvrdu o životu dostavljaju nadležnoj isplatnoj filijali", saopštili su ranije iz Fonda PIO.

Korisnici u 30 država

Prema podacima Fonda, korisnici prava na penziju sa prebivalištem van Srpske, pored FBiH, žive u još 30 država.

Najveći broj korisnika prava živi u Austriji, Njemačkoj, Švedskoj, Australiji i Holandiji.

"Korisnicima koji ne dostave potvrdu o životu u predviđenom roku, isplata penzije biće obustavljena", upozorili su iz Fonda PIO pred istek roka.