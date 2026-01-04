Logo
Norvežani upozorili BiH: Slijedi veoma nagla promjena

Izvor:

ATV

04.01.2026

17:45

Норвежани упозорили БиХ: Слиједи веома нагла промјена
Foto: ATV

Norveška meteorološka stranica "yr.no", koja je poznata po preciznim i tačnim prognozama, za Bosnu i Hercegovinu najavljuje veliku promjenu vremena sa naglim zahlađenjem u petak.

Jutarnje temperature bi iduće sedmice mogle opet pasti i na -14 stepeni.

Доналд Трамп

Svijet

Prijetnja Trampa pokrenula haos: Kolumbija rasporedila tenkove

Norveški meteorolozi na svojoj prognozi za Bosnu i Hercegovinu već za ovaj ponedjeljak, 5. januar, najavljuju najnižu temperaturu za Sarajevo i jutarnji minus (-1 stepen), dok za utorak, 6. januara, predviđaju i nove minuse pa se tako očekuje -5 stepeni.

Dnevna temperatura će u srijedu, 7. januara biti ispod nule (-5 stepeni dnevna, -7 jutarnja) prema norveškim meteorolozima.

Horoskop

Zanimljivosti

Nije im suđeno: Ovi znakovi nikako ne idu zajedno

Slično vrijeme će se zadržati sve do petka, 9. januara, kada se očekuje jutarnji minus od -14 stepeni, ali bi preko dana moglo biti sunčano (7 stepeni)

Norveški meteorolozi predviđaju temperature ispod nule tokom prva dva kvartala januara.

