Duge kolone putničkih vozila na graničnim prelazima

04.01.2026

18:20

Foto: AMS RS

Duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad, Brod, Izačić, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Svilaj, Orašje i Brčko na izlazu iz BiH, saopštio je AMS Srpske.

Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja. Zbog zimskih uslova za vožnju u Republici Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi je zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

"Od 2. decembra.2025. godine granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila", navodi AMS.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

