I u Bijeljini se ovih dana "diše na škrge". Prve dane sezone grijanja u Bijeljini obilježili su hladni radijatori, a sa prvim loženjem došli su stari problemi.

Zagađenost vazduha sve je veća. Povišene su i suspendovane čestice koje čini smješa dima, čađi i teških metala. Na loš vazduh žale se svi. Ekolozi godinama ukazuju na probleme. Loži se svašta. Loš kvalitet uglja, sa visokom koncentracijom sumpora, automobili...neki su od osnovnih izvora zagađenja.

"Saobraćaj u principu učestvuje sa nekih 50% udjela u zagađenju vazduha, a tokom zimske sezone i sezone grijanja imamo problem kao i svake godine, grejna sezona, korištenje fosilnih goriva, uglja sa velikom koncentracijom sumpora ili niskokvalitetnog uglja koji prouzrokuje veću koncentraciju zagađujućih čestica u vazduhu. I šta se dešava? Pričamo samo tako godinama, a niko ne želi da izađe iz svoje zone komfora i ne vozi automobil po centru grada ili da nađemo neko rješenje na šta ćemo se grijati", rekla je Snežana Jagodić Vujić, ekolog.

Ljekarima se obraća sve više građana. Djeca, odrasli, hronični bolesnici- kašalj, stezanje u grudima simptomi su koje dovode građane u sve većem broju u ambulante.

"Ono što je u stvari ključno kod aerozagađenja je izloženost, odnosno trajanje izloženosti tom aerozagađenju. Epidemiološke studije su pokazale da dugotrajna izloženost zagađivačima vazduha godinama trajanja tokom života dovode do smanjenja životnog vijeka. Ako je povišen nivo zagađenosti danas vi ćete da kašljete, da imate peckanje u grlu, stezanje u grudima. To su kratkotrajni efekti, a dugotrajni efekti je u stvari pojava tih hroničnih oboljenja", rekla je prim. dr Slađana Trifković, pulmolog.

I dok svi alarmi „gore“ i upozoravaju na visoko zagađenje, Gradska vlast godinama zanemaruje aerozagađenje kao gorući problem. Ni danas o ovoj temi nisu htjeli da govore. Stručnjaci kažu da bi se zagađenje vazduha moglo izbjeći prelaskom na alternativne izvore energije, za šta u Bijeljini postoje uslovi, ali od toga za sada ništa.