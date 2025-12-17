Logo
Додик: ФК "Козара" градишка симбол спорта, традиције и заједништва

Извор:

АТВ

17.12.2025

17:41

Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Предсједник СНСД-а Милорад Додик честитао је руководству и играчима Фудбалског клуба ФК "Козара", једном од симбола спорта, традиције и заједништва у Градишци и Републици Српској, обиљежавање великог јубилеја - 80 година постојања и рада.

"Осам деценија истрајности, спортског духа и преданог рада бројних генерација играча, тренера, спортских радника и навијача свједочи о снази клуба, који је, уз спортске резултате, увијек његовао фер-плеј, младост и љубав према фудбалу", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".

Он је додао да је ФК "Козара" кроз своју богату историју дао значајан допринос развоју спорта и афирмацији Градишке на спортској мапи.

"Упућујем вам искрене честитке и пуну подршку, уз жеље за много спортских успјеха, нових побједа и још дуги низ година успјешног рада", навео је Додик.

Таг:

Милорад Додик

