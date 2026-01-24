Minić: Srpska se osjeća jačom kada zna da je uz nju jaka Srbija

Nema opštine u Republici Srpskoj u kojoj Srbija nije nešto uradila i za Srpsku je veoma važno kada zna da uz sebe ima jaku Srbiju, rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić,

Minić je ovo rekao nakon što su on i premijer Srbije Đuro Macut potpisali na Tari zaključak kojim se usvaja protokol o formiranju mješovite radne grupe za projekat "Višegrad - Vardište - Mokra Gora" između vlada Srbije i Republike Srpske.

"Republika Srpska se osjeća jača kada zna da uz sebe ima većeg i jačeg brata. Potpisivanjem sporazuma i izgradnjom uskotračne pruge omogući ćemo da Višegrad postane turistička atrakcija, što će svakako biti zamajac za ovaj kraj. Mi smo jedan narod, i realizacijom ovog projekta želimo da spustimo na infrastrukturni nivo da se iz Srpske u Srbiju i obrnuto može na svaki mogući način, pa i uskotračnom prugom preko Višegrada do Mokre Gore", istakao je Minić.

Minić ističe da se razgovaralo i o drugim projektima.

"Razgovarali smo i o izgradnji i završetku auto-puta Beograd - Banjaluka. On će nam značiti mnogo na svakom mogućem nivou, prije svega ekonomskom. Kada je u pitanju Aerodrom u Trebinju, znate sa kakvim problemima se susrećemo za dobijanjem dozvola. Mi želimo iskrenu saradnju sa Srbijom, ali ne na štetu bilo koga", dodao je Minić.

Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je da potpisivanje sporazuma vlada Srbije i Republike Srpske za renoviranje i rekonstrukciju pruge na potezu Višegrad - Mokra Gora predstavlja otvaranje novog polja saradnje i nastavak zajedničkih napora da se ujedine kulturne i privredne i druge veze srpskog naroda sa obje strane Drine.

"Potpisivanjem ovog sporazuma otvaramo novo polje u saradnji, ali i zapravo nastavljamo naše napore da ujedinimo naše i kulturne, i privredne, i ekonomske, i infrastrukturne, i druge veze koje imamo sa našim narodom sa lijeve obale Drine i da na ovaj način postavimo temelje jednoj kontinuiranoj dugačkoj saradnji", kazao je Macut.

Premijer Srbije je dodao da je upravo potpisivanje ovakvog jednog dogovora početak priče koja će utvrditi dobar temelj ka infrastrukturi u ovom dijelu Srbije i Republike Srpske, ali i da će zapravo postaviti temelj formiranju Višegrada i Andrićgrada kao kulturnom stecištu i Srba i naroda koji žive sa obe strane Drine, ali i šire.

"Mislim da će to postati jedan i kulturni, ali i prosvetni, nadam se, i turističko-ekonomski centar koji apsolutno ima svoj potencijal. Na ovaj način ćemo zapravo pokazati da vodimo računa i o našoj istoriji, da obilježavamo ime i naših zemalja i gradova koji nas spajaju. Formiranje Andrićevih dana biće jedna dobra posljedica ovog sporazuma, ali i početak organizovanja velike aktivnosti da se uvede u tradiciju i da postane tradicionalno susretanje naroda oko Drine", naveo je premijer Srbije.

Potpisivanju protokola prisustvovali su ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Aleksandra Sofronijević.

Na Tari je održan i sastanak međuvladinih grupa u vezi sa projektom revitalizacije pruge.