Nemate ideju za današnji ručak? Pripremite pileću musaku i uživajte u čaroliji okusa

24.01.2026
Ako ste u potrazi za obrokom koji je istovremeno lagan, ukusan i praktičan za pripremu, musaka s piletinom pravi je izbor.
Sočni komadi pilećih prsa, u kombinaciji s tanko rezanim krompirom i pažljivo odabranim začinima, čine skladan obrok koji će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca.
Sastojci:
400 g pilećih prsa
4 krompira
1 glavica luka
2 jaja
1 šolja jogurta ili mlijeka
So, biber i suhi začini po ukusu
Pileća prsa sitno isjeckajte na manje komade. Na malo ulja propržite sitno sjeckani luk, zatim dodajte piletinu i kratko je zapecite. Posolite, pobiberite i dodajte suhe začine po želji, pa nastavite pržiti dok meso ne omekša i dobije lijepu boju.
Krompir ogulite i narežite na tanke kolutove. U tepsiju prvo složite red krompira, zatim dodajte sloj piletine, pa ponovo krompir. Nastavite slagati dok ne potrošite sve sastojke.
Tepsiju pokrijte aluminijskom folijom i stavite u rernu zagrijanu na 200 stepeni. Pecite oko sat vremena. Nakon toga uklonite foliju, umutite jaja s mlijekom ili jogurtom i smjesu prelijte preko musake. Vratite u rernu i pecite još desetak minuta, dok površina ne dobije zlatno-smeđu boju.
Ova musaka s piletinom i krompirom jednostavan je, a izuzetno ukusan obrok koji ne zahtijeva puno vremena. Prijatno!
