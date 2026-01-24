Nemate ideju za današnji ručak? Pripremite pileću musaku i uživajte u čaroliji okusa

Ako ste u potrazi za obrokom koji je istovremeno lagan, ukusan i praktičan za pripremu, musaka s piletinom pravi je izbor.

Sočni komadi pilećih prsa, u kombinaciji s tanko rezanim krompirom i pažljivo odabranim začinima, čine skladan obrok koji će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca.

Sastojci:

400 g pilećih prsa

4 krompira

1 glavica luka

2 jaja

1 šolja jogurta ili mlijeka

So, biber i suhi začini po ukusu

Priprema:

Pileća prsa sitno isjeckajte na manje komade. Na malo ulja propržite sitno sjeckani luk, zatim dodajte piletinu i kratko je zapecite. Posolite, pobiberite i dodajte suhe začine po želji, pa nastavite pržiti dok meso ne omekša i dobije lijepu boju.

Krompir ogulite i narežite na tanke kolutove. U tepsiju prvo složite red krompira, zatim dodajte sloj piletine, pa ponovo krompir. Nastavite slagati dok ne potrošite sve sastojke.

Tepsiju pokrijte aluminijskom folijom i stavite u rernu zagrijanu na 200 stepeni. Pecite oko sat vremena. Nakon toga uklonite foliju, umutite jaja s mlijekom ili jogurtom i smjesu prelijte preko musake. Vratite u rernu i pecite još desetak minuta, dok površina ne dobije zlatno-smeđu boju.

Ova musaka s piletinom i krompirom jednostavan je, a izuzetno ukusan obrok koji ne zahtijeva puno vremena. Prijatno!