Eleonora je preživjela požar u švajcarskom baru, objavila slike iz bolnice

24.01.2026

15:11

Foto: Društvene mreže

Eleonora Palmieri, 29-godišnja italijanska veterinarka iz Katolice, jedna je od preživjelih iz katastrofalnog požara u baru Le Konstejlešn u Krans-Montani, u kojem je u novogodišnjoj noći život izgubilo 40 osoba. S teškim opekotinama prebačena je u bolnicu u Milanu, gd‌je se i dalje oporavlja, piše RTL.

Poruka iz bolničkog kreveta

Mlada žena oglasila se na Instagramu, podijelivši fotografije koje prikazuju njeno opečeno lice te zavijene ruke i šake. U dirljivoj objavi zahvalila je svojoj porodici, partneru i medicinskom osoblju. "Veliko hvala ljekarima i cijelom osoblju bolnice, koji se brinu o meni s velikim profesionalizmom i puno ljudskosti", napisala je.

Tokom oporavka, Eleonora ne zaboravlja žrtve tragedije. "Moje misli su sa svima onima koji nisu preživjeli", poručila je.

Prisjećanje na tragičnu noć

U intervjuu za talijanski dnevnik La Republika, Eleonora se prisjetila kako je u posljednjoj sekundi uspjela pobjeći iz zapaljenog bara. "Kako sam se spasila? Ne znam. Moj instinkt za preživljavanje me izgurao van", objasnila je.

