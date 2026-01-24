Eleonora je preživjela požar u švajcarskom baru, objavila slike iz bolnice

Eleonora Palmieri, 29-godišnja italijanska veterinarka iz Katolice, jedna je od preživjelih iz katastrofalnog požara u baru Le Konstejlešn u Krans-Montani, u kojem je u novogodišnjoj noći život izgubilo 40 osoba. S teškim opekotinama prebačena je u bolnicu u Milanu, gd‌je se i dalje oporavlja, piše RTL.

Poruka iz bolničkog kreveta

Mlada žena oglasila se na Instagramu, podijelivši fotografije koje prikazuju njeno opečeno lice te zavijene ruke i šake. U dirljivoj objavi zahvalila je svojoj porodici, partneru i medicinskom osoblju. "Veliko hvala ljekarima i cijelom osoblju bolnice, koji se brinu o meni s velikim profesionalizmom i puno ljudskosti", napisala je.

La forza di una donna pic.twitter.com/lOFFRCykUr — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) January 23, 2026

Tokom oporavka, Eleonora ne zaboravlja žrtve tragedije. "Moje misli su sa svima onima koji nisu preživjeli", poručila je.

Prisjećanje na tragičnu noć

U intervjuu za talijanski dnevnik La Republika, Eleonora se prisjetila kako je u posljednjoj sekundi uspjela pobjeći iz zapaljenog bara. "Kako sam se spasila? Ne znam. Moj instinkt za preživljavanje me izgurao van", objasnila je.