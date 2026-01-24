Jovanu Deliću određen pritvor

Osnovni sud u Bijeljini odredio je jednomjesečni pritvor Jovanu Delilću, uhapšenom u akciji MUP-a Republike Srpske u kojoj je pronađeno i oduzeto 215 grama kokaina.

Akcija je sprovedena u Bijeljini, Bileći i Trebinju. Deliću je pored kokaina pronađeno i oduzeto 6.850 evra i mobilni telefon.

Hronika ATV saznaje: Uhapšen Jovan Delić, pretresi na više lokacija

Procjenjuje se da je ulična vrijednost oduzete droge oko 16.000 evra.

"Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske u saradnji sa pripadnicima policijskih uprava Bijeljina i Trebinje danas su u okviru operativnih aktivnosti na polju suzbijanja trgovine narkoticima izvršili pretrese lokacija i vozila na području Bijeljine, Bileće i Trebinja koje koristi lice J. D. iz Trebinja.