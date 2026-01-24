Logo
Large banner

Jovanu Deliću određen pritvor

Izvor:

ATV

24.01.2026

16:50

Komentari:

0
Ухапшен Јован Делић
Foto: Ustupljena fotografija

Osnovni sud u Bijeljini odredio je jednomjesečni pritvor Jovanu Delilću, uhapšenom u akciji MUP-a Republike Srpske u kojoj je pronađeno i oduzeto 215 grama kokaina.

Akcija je sprovedena u Bijeljini, Bileći i Trebinju. Deliću je pored kokaina pronađeno i oduzeto 6.850 evra i mobilni telefon.

Ухапшен Јован Делић

Hronika

ATV saznaje: Uhapšen Jovan Delić, pretresi na više lokacija

Procjenjuje se da je ulična vrijednost oduzete droge oko 16.000 evra.

"Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske u saradnji sa pripadnicima policijskih uprava Bijeljina i Trebinje danas su u okviru operativnih aktivnosti na polju suzbijanja trgovine narkoticima izvršili pretrese lokacija i vozila na području Bijeljine, Bileće i Trebinja koje koristi lice J. D. iz Trebinja.

Podijeli:

Tagovi:

Jovan Delić

Bijeljina

Pritvor

Osnovni sud

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ужас! Мушкарац (27) претукао трудну супругу (22)

Hronika

Užas! Muškarac (27) pretukao trudnu suprugu (22)

48 min

0
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Hronika

Horor kod Banjaluke: Otac hapšen zbog obljube kćerki, pritvorena i majka

53 min

4
Трамп: Америка ће добити све што жели од Гренланда

Svijet

Tramp: Amerika će dobiti sve što želi od Grenlanda

59 min

0
Бубрези

Savjeti

Spas za bubrege, napitak od ove žitarice za 10 dana „topi“ i izbacuje kamenčiće i toksine

1 h

0

Više iz rubrike

Ужас! Мушкарац (27) претукао трудну супругу (22)

Hronika

Užas! Muškarac (27) pretukao trudnu suprugu (22)

48 min

0
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Hronika

Horor kod Banjaluke: Otac hapšen zbog obljube kćerki, pritvorena i majka

53 min

4
Вјероучитељ Мустафа Хрустанбеговић осумњичен за дјечију порнографију, окушао се и у политици

Hronika

Vjeroučitelj Mustafa Hrustanbegović osumnjičen za dječiju pornografiju, okušao se i u politici

5 h

1
Хаос у Сарајеву: Активирана експлозивна направа

Hronika

Haos u Sarajevu: Aktivirana eksplozivna naprava

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

59

Tramp zaprijetio Kanadi carinama od 100 odsto

16

55

Za ovakvu prevaru sigurno dosad niste čuli: Dešava se u Belgiji

16

50

Jovanu Deliću određen pritvor

16

43

Makron traži hitno ukidanje društvenih mreža za mlađe od 15 godina

16

29

Ministarstvo poljoprivrede o problemima mljekara

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner