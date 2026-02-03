Uklonjeno hiljade Epstajnovih dokumenata nakon što su otkriveni identiteti žrtava

Američko Ministarstvo pravosuđa uklonilo je sa internetskih stranica hiljade dokumenata povezanih sa Džefrijem Epstinom nakon što su žrtve upozorile da su u objavljenim materijalima kompromitovani njihovi identiteti.

Advokati koji zastupaju Epstinove žrtve naveli su da je izostanak cenzurisanja osjetljivih dijelova dokumenata „okrenuo živote naglavačke“ za gotovo 100 preživjelih. U objavljenim materijalima našli su se imejl-adrese, kao i gole fotografije na kojima se mogu prepoznati imena i lica potencijalnih žrtava.

Žrtve su u zajedničkoj izjavi objavu dokumenata nazvale „skandaloznom“ i poručile da ne bi smjele biti „imenovane, izložene javnom seciranju i ponovno traumatizovane“.

Ministarstvo: Razmatramo nove zahtjeve

Ministarstvo pravosuđa saopštilo je da je uklonilo sve sporne datoteke i da su propusti posljedica „tehničke ili ljudske greške“. U dopisu dostavljenom saveznom sudiji u ponedjeljak navedeno je:

„Svi dokumenti za koje su žrtve ili njihovi advokati zatražili uklanjanje do sinoć su uklonjeni.“

Dodali su da i dalje razmatraju nove zahtjeve, kao i da provjeravaju da li postoje još dokumenti koje je potrebno dodatno cenzurisati. Takođe su naveli da je uklonjen i „značajan broj“ dokumenata koje je Ministarstvo samostalno identifikovalo kao problematične.

Prema uslovima objave, koja je uslijedila nakon što su oba doma Kongresa izglasala mjeru kojom se Ministarstvo obavezuje na objavljivanje Epstinovih dokumenata, savezna vlada bila je dužna da ukloni sve podatke koji bi mogli dovesti do identifikacije žrtava.

Zahtjev za hitnu reakciju suda

Još u petak, dvoje advokata koji zastupaju žrtve zatražilo je od saveznog sudije u Njujorku da naloži uklanjanje internetske stranice na kojoj su dokumenti objavljeni, nazvavši objavu „najgorim pojedinačnim kršenjem privatnosti žrtava u istoriji Sjedinjenih Američkih Država u jednom danu“.

Advokati Britani Henderson i Bred Edvards upozorili su da je riječ o „razvijajućoj vanrednoj situaciji koja zahtijeva hitnu sudsku intervenciju“, jer Ministarstvo „u hiljadama slučajeva nije uklonilo imena žrtava i druge lične podatke“.

Nekoliko Epstinovih žrtava dostavilo je sudu lične izjave. Jedna je objavu dokumenata opisala kao „životno ugrožavajuću“, dok je druga navela da je dobila prijetnje smrću nakon što su objavljeni njeni privatni bankovni podaci.

„Imamo osjećaj da se igraju s nama“

Govoreći za Bi-Bi-Si, Epstinova žrtva Ani Farmer rekla je:

„Teško je uopšte se usredsrediti na nove informacije koje su izašle na vidjelo zbog razmjera štete koju je Ministarstvo pravosuđa nanijelo izlažući preživjele na ovaj način.“

Još jedna žrtva, Lisa Filips, poručila je da su mnoge preživjele žrtve „izuzetno nezadovoljne ishodom“ objave dokumenata.

„Ministarstvo pravosuđa prekršilo je sva tri naša zahtjeva. Prvo, mnogi dokumenti još uvijek nisu objavljeni. Drugo, rok za objavu odavno je prošao. I treće, objavljena su imena brojnih preživjelih“, navela je ona.

„Imamo osjećaj da se s nama igraju, ali nećemo prestati da se borimo“, dodala je.

Upozorenja advokata žrtava

Advokatica za prava žena Glorija Olred, koja je zastupala mnoge Epstinove žrtve, ranije je za Bi-Bi-Si izjavila da su u najnovijoj objavi otkrivena imena brojnih žrtava, uključujući i one koje nikada ranije nisu javno identifikovane.

„U nekim slučajevima imena su precrtana, ali se i dalje mogu pročitati. U drugim slučajevima prikazane su fotografije žrtava — osoba koje nikada nisu dale javni intervju niti su ikada javno objavile svoje ime“, upozorila je Olred.

Zakon donesen pod pritiskom obje stranke

Ministarstvo pravosuđa od prošle godine objavljuje milione dokumenata povezanih sa Epstinom, nakon što je zakon to naložio. Samo u petak objavljeno je tri miliona stranica, 180.000 fotografija i 2.000 videozapisa.

Ova objava uslijedila je šest sedmica nakon što je Ministarstvo propustilo zakonski rok, uveden pod pritiskom obje stranke u Kongresu i potpisan od predsjednika SAD Donalda Trampa, kojim je naloženo da svi dokumenti povezani sa Epstinom budu dostupni javnosti.

Smrt Džefrija Epstina

Džefri Epstin umro je u zatvorskoj ćeliji u Njujorku 10. avgusta 2019. godine, dok je čekao suđenje po optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja.

