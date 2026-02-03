Logo
Large banner

Njemački gradovi paralisani zbog masovnog štrajka

Izvor:

RT Balkan

03.02.2026

18:04

Komentari:

0
Њемачки градови паралисани због масовног штрајка
Foto: Cristian Manieri/Pexels

Desetine hiljada zaposlenih u javnom prevozu započele su štrajk širom Njemačke, ostavivši gradove u mnogim dijelovima zemlje praktično paralisanim.

U međuvremenu, u mnogim dijelovima zemlje stigle su veoma niske temperature, primoravši putnike da traže alternativne načine prevoza.

Počev od tri časa ujutru po lokalnom vremenu u ponedjeljak, većina autobuskih, tramvajskih i metro linija obustavljena je u gotovo svim njemačkim saveznim pokrajinama, izuzev Donje Saksonije.

Štrajk je organizovao sindikat Verdi, koji predstavlja oko 100.000 radnika, nakon što su pregovori sa opštinskim i pokrajinskim javnim prevoznim preduzećima zapali u ćorsokak.

Verdi zahteva kraću radnu nedjelju i smene, duže periode odmora, kao i veće dodatke za noćni i vikend rad. Međutim, mnogi gradovi suočavaju se sa budžetskim ograničenjima.

Govoreći za NDR, predstavnik sindikata Frank Šišefski branio je radničku akciju, navodeći da "ne možemo da biramo trenutak za spor oko zarada".

"Nažalost, ne možemo da čekamo bolje vrijeme", rekao je Šišefski.

Sljedeća runda pregovora zakazana je za 9. februar. Verdi je upozorio da bi novi štrajkovi mogli da usljede ukoliko poslodavci ne ispune njihove zahtijeve.

Posljednjih godina Njemačka je bila svjedok više sličnih velikih radničkih akcija koje su pogađale međugradski i prigradski železnički saobraćaj, kao i velike aerodrome, pri čemu su radnici zahtijevali veće plate i skraćenje radnog vremena.

Njemačka ekonomija je zabilježila dve godine recesije, 2023. i 2024, kao i period gotovo potpune stagnacije tokom 2025. godine.

Prošlog decembra, centralna banka Njemačke upozorila je da je zemlja na putu da zabilježi najveći budžetski deficit od ujedinjenja 1990. godine, navodeći kao razloge povećanu vojnu potrošnju i nastavak finansijske podrške Ukrajini.

(rt balkan)

Podijeli:

Tagovi:

Njemačka

Vozovi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ухапшена два радника због саботаже ратних бродова

Svijet

Uhapšena dva radnika zbog sabotaže ratnih brodova

8 h

0
Масовни протести у 150 градова Њемачке

Svijet

Masovni protesti u 150 gradova Njemačke

1 d

0
Нијемци пију све мање пива, продаја на најнижем нивоу у протекле три деценије

Svijet

Nijemci piju sve manje piva, prodaja na najnižem nivou u protekle tri decenije

1 d

0
Њемачки гигант затвара 20.000 радних мјеста

Ekonomija

Njemački gigant zatvara 20.000 radnih mjesta

1 d

0

Više iz rubrike

Питер Манделсон поднио оставку због веза са Епстајном

Svijet

Piter Mandelson podnio ostavku u Domu lordova zbog veza sa Epstajnom

6 h

0
Сана Алајмовић и Џефри Епстајн

Svijet

Oglasila se Sana Alajmović zbog povezivanja sa Epstajnom

7 h

0
Отказани сви летови! Путници добили важно упозорење

Svijet

Otkazani svi letovi! Putnici dobili važno upozorenje

7 h

0
Све или ништа за Марин ле Пен: Да ли ће моћи да се кандидује за председницу?

Svijet

Sve ili ništa za Marin le Pen: Da li će moći da se kandiduje za predsednicu?

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Pogledajte kako je Partizan izgubio u posljednjoj sekundi

22

53

Pazurević za ATV: Mislim da ljudi u Savjetu ministara nemaju blage veze kakve su nama posljedice nanesene

22

48

Godišnjica pucnjave u Švedskoj: Adnan iz BiH kćerku nazvao po ženi koja ga je spasila

22

40

Nastavak projekta turističkih vaučera u Republici Srpskoj

22

36

Brutalna posljednja četvrtina i Zvezdini nebeski skokovi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner