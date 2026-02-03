Njemački gradovi paralisani zbog masovnog štrajka

Desetine hiljada zaposlenih u javnom prevozu započele su štrajk širom Njemačke, ostavivši gradove u mnogim dijelovima zemlje praktično paralisanim.

U međuvremenu, u mnogim dijelovima zemlje stigle su veoma niske temperature, primoravši putnike da traže alternativne načine prevoza.

Počev od tri časa ujutru po lokalnom vremenu u ponedjeljak, većina autobuskih, tramvajskih i metro linija obustavljena je u gotovo svim njemačkim saveznim pokrajinama, izuzev Donje Saksonije.

Štrajk je organizovao sindikat Verdi, koji predstavlja oko 100.000 radnika, nakon što su pregovori sa opštinskim i pokrajinskim javnim prevoznim preduzećima zapali u ćorsokak.

Verdi zahteva kraću radnu nedjelju i smene, duže periode odmora, kao i veće dodatke za noćni i vikend rad. Međutim, mnogi gradovi suočavaju se sa budžetskim ograničenjima.

Govoreći za NDR, predstavnik sindikata Frank Šišefski branio je radničku akciju, navodeći da "ne možemo da biramo trenutak za spor oko zarada".

"Nažalost, ne možemo da čekamo bolje vrijeme", rekao je Šišefski.

Sljedeća runda pregovora zakazana je za 9. februar. Verdi je upozorio da bi novi štrajkovi mogli da usljede ukoliko poslodavci ne ispune njihove zahtijeve.

Posljednjih godina Njemačka je bila svjedok više sličnih velikih radničkih akcija koje su pogađale međugradski i prigradski železnički saobraćaj, kao i velike aerodrome, pri čemu su radnici zahtijevali veće plate i skraćenje radnog vremena.

Njemačka ekonomija je zabilježila dve godine recesije, 2023. i 2024, kao i period gotovo potpune stagnacije tokom 2025. godine.

Prošlog decembra, centralna banka Njemačke upozorila je da je zemlja na putu da zabilježi najveći budžetski deficit od ujedinjenja 1990. godine, navodeći kao razloge povećanu vojnu potrošnju i nastavak finansijske podrške Ukrajini.

(rt balkan)