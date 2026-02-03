Logo
Large banner

Poznato kad kreće isplata uvećanih penzija

Izvor:

Fena

03.02.2026

21:10

Komentari:

0
Познато кад креће исплата увећаних пензија
Foto: ATV

Penzioneri u Federaciji BiH korisnici Federalnog zavoda MIO ove sedmice će dobiti penzije uvećane za 11,2 odsto, a za koje su sredstva osigurana u Budžetu Federacije BiH.

Kako su za Fenu potvrdili iz Federalnog ministarstva finansija, sredstva za isplatu penzija za januar tekuće godine u ukupnom iznosu od 347 miliona KM upućena su danas prema poštama i bankama. Shodno uobičajenoj praksi isplate penzija petoga dana u mjesecu, penzije će prema krajnjim korisnicima biti puštene u četvrtak, 5. februara.

Најновија вијест

Svijet

Ubijen Gadafijev sin

Spomenuto uvećanje temelji se na nedavno usvojenom Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o MIO FBiH koji predviđa usklađivanje penzija dva puta godišnje, u januaru i julu. Tako se najniža penzija korisnika koji su pravo ostvarili prije 1. januara 2026. povećava s 599,28 na 666,40 KM, a zagarantovana sa 715,21 na 795,31 KM. Prosječna samostalna penzija iz decembra 2024., usklađena za sva pripadajuća povećanja, iznosi 841,98 KM, što ujedno predstavlja i iznos zagarantovane penzije shodno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o MIO.

Nakon isplate penzija biće uplaćeno i zdravstveno osiguranje za penzionere, pa će ukupno izdvajanje za januar iznositi 353 miliona KM. Poređenja radi za januar 2025. godine taj iznos je bio 287 miliona KM.

Podijeli:

Tagovi:

FBiH

Isplata penzija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Зоран Стевановић

Republika Srpska

Stevanović: SNSD i koalicija su olako shvatili izbore 24. novembra, ništa se neće promijeniti

3 h

8
Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија

Društvo

Loto rezultati 10. kolo (3. februar 2026): Izvučeni brojevi i Džoker kombinacija

3 h

0
Род Благојевић

Republika Srpska

Blagojević: Podrška generalu Flinu,razmotriti Dejtonski sporazum i omogućiti da Srpska sama određuje budućnost

4 h

10
Жељка и Тени

Republika Srpska

Cvijanović sa Teni o aktuelnim političkim prilikama u BiH i regionu

4 h

0

Više iz rubrike

Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија

Društvo

Loto rezultati 10. kolo (3. februar 2026): Izvučeni brojevi i Džoker kombinacija

3 h

0
Приједор, поскупљења

Društvo

Kako se u Prijedoru "bore" sa poskupljenjima?

4 h

0
Đorđe Radanović

Društvo

Radanović: Za svako groblje, kapelu i crkvu provjerićemo ko je upisan kao vlasnik

6 h

0
Земљиште гдје се налази Саборна Црква пресвете Богородице у Зеници рјешењем општинског суда у Зеници уписано је у својину државе са 1/1, саопштено је из Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ.

Društvo

Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH - nepravda prema SPC je ispravljena

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Pogledajte kako je Partizan izgubio u posljednjoj sekundi

22

53

Pazurević za ATV: Mislim da ljudi u Savjetu ministara nemaju blage veze kakve su nama posljedice nanesene

22

48

Godišnjica pucnjave u Švedskoj: Adnan iz BiH kćerku nazvao po ženi koja ga je spasila

22

40

Nastavak projekta turističkih vaučera u Republici Srpskoj

22

36

Brutalna posljednja četvrtina i Zvezdini nebeski skokovi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner