Poznato kad kreće isplata uvećanih penzija

Izvor:
Fena
03.02.2026
21:10
Komentari:0
Penzioneri u Federaciji BiH korisnici Federalnog zavoda MIO ove sedmice će dobiti penzije uvećane za 11,2 odsto, a za koje su sredstva osigurana u Budžetu Federacije BiH.
Kako su za Fenu potvrdili iz Federalnog ministarstva finansija, sredstva za isplatu penzija za januar tekuće godine u ukupnom iznosu od 347 miliona KM upućena su danas prema poštama i bankama. Shodno uobičajenoj praksi isplate penzija petoga dana u mjesecu, penzije će prema krajnjim korisnicima biti puštene u četvrtak, 5. februara.
Spomenuto uvećanje temelji se na nedavno usvojenom Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o MIO FBiH koji predviđa usklađivanje penzija dva puta godišnje, u januaru i julu. Tako se najniža penzija korisnika koji su pravo ostvarili prije 1. januara 2026. povećava s 599,28 na 666,40 KM, a zagarantovana sa 715,21 na 795,31 KM. Prosječna samostalna penzija iz decembra 2024., usklađena za sva pripadajuća povećanja, iznosi 841,98 KM, što ujedno predstavlja i iznos zagarantovane penzije shodno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o MIO.
Nakon isplate penzija biće uplaćeno i zdravstveno osiguranje za penzionere, pa će ukupno izdvajanje za januar iznositi 353 miliona KM. Poređenja radi za januar 2025. godine taj iznos je bio 287 miliona KM.
