Dalaj Lama osvojio prvog Gremija u 90. godini: Kina odmah reagovala

Kontroverzni tibetanski duhovni vođa Dalaj Lama u Los Anđelesu osvojio je svoju prvu Gremi nagradu, u 90. godini, u kategoriji za najbolju audio-knjigu, naraciju i pripovijedanje. Nagrada mu je dodijeljena za djelo "Meditacija: Razmišljanja Njegove Svetosti Dalaj Lame".

Dalaj Lama, koji već decenijama živi u egzilu u Indiji, poznat je po svom angažmanu za autonomiju Tibeta, koji Kina smatra dijelom svoje teritorije.

Poruka Dalaj Lame

"Priznanje primam sa zahvalnošću. Ne vidim ovo kao nešto lično već kao priznanje naše zajedničke univerzalne odgovornosti. Iskreno vjerujem da su mir, saosjećanje, briga za životnu okolinu i razumijevanje jedinstva čovječanstva bitni za kolektivnu dobrobit svih osam milijardi ljudskih bića", izjavio je Dalaj Lama putem društvenih mreža.

Audio-knjiga i saradnici

Nagrađeno djelo Meditacija: Razmišljanja Njegove Svetosti Dalaj Lame uključuje umjetnike poput Rufusa Vejnvrajta, koji je primio nagradu u ime duhovnog vođe, i Megi Rodžers. Knjiga se sastoji od deset tema na engleskom jeziku, uz muzičku pratnju koju su kreirali umjetnici kao što su kanadsko-američki muzičar Rufus Vejnvrajt i indijski majstor saroda Amžad Ali Kan.

Dalaj Lama je u finalu pobijedio ostale nominovane, među kojima su bili komičar i voditelj Trevor Noa, sudija Vrhovnog suda SAD Ketandži Braun Džekson i muzičar Fab Morvan iz grupe Milli Vanilli.

Reakcija Kine

Kina je oštro reagovala na dodjelu nagrade Dalaj Lami, ocjenjujući da je ovo politički potez usmjeren protiv kineske politike, te da Gremi ceremonija služi kao instrument anti-kineske propagande.

Kontroverze u životu Dalaj Lame

Dalaj Lama je tokom života bio umiješan u nekoliko skandala. Na jednom javnom događaju u Daramšali u Indiji poljubio je dječaka u usta i zamolio ga da mu "posisa jezik". Njegova kancelarija je kasnije izdala saopštenje u kojem se izvinjava, navodeći da je radilo o "nevinom i razigranom načinu zadirkivanja" koji je pogrešno shvaćen. Tibetanski aktivisti su to tumačili kao kulturni nesporazum, napominjući da je plaženje jezika tradicionalni tibetanski pozdrav.

Prije nekoliko godina Dalaj Lama je izjavio za BBC da bi, ukoliko ga naslijedi žena, ona morala da bude "veoma privlačna", jer bi u suprotnom "bila od male koristi", što je takođe izazvalo kritike i izvinjenje.

