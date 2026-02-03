Ispala joj pelena: Pjevačica se obrukala na nastupu

Prije dvije godine imala je veliki planetarni hit pod nazivom "Dajet Pepsi", koji joj je donio dugo željenu slavu u svijetu, a nakon toga je nastavila da niže uspjehe.

Logičan slijed je bio i nominacija za Gremi i nastup na najprestižnijoj svjetskoj sceni.

Međutim, nagrada joj je izmakla, ali je zato nastup ostao i te kako upamćen - prvenstveno zbog donjeg veša, koji su mnogi na mrežama okarakterisali kao "pelenu", pogotovo nakon dijela koreografije kada je iz suknje izvirila bijela tkanina.

Inače, Adison Rej je karijeru započela kao influneserka - što ju je mnogo ojačalo kada su negativni komentari u pitanju.

Publika ju je prvo upoznala kao jednu od najpopularnijih TikTok plesačica na svijetu, a danas je planetarno poznata pjevačica.

Rođena je 6. oktobra 2000. godine u Lafajetu, u saveznoj državi Luizijana. Plesom je počela da se bavi veoma rano - već sa šest godina pohađala je časove baleta, džeza i savremenog plesa. U intervjuima je isticala da joj je ples bio svojevrsno utočište tokom djetinjstva, obilježenog porodičnim turbulencijama i čestim selidbama.

Kako je sama rekla za "Roling Ston" početkom 2025. godine, ples joj je davao osjećaj kontrole i slobode u haotičnim periodima života.

TikTok kao odskočna daska

Iako je tokom tinejdžerskih godina rjeđe plesala, sve se promijenilo sredinom 2019. godine, kada je otkrila TikTok.

Počela je da objavljuje kratke plesne video-snimke uz aktuelne muzičke hitove, a njen energični stil i harizma brzo su je izdvojili iz mase. U roku od nekoliko mjeseci prikupila je više od milion pratilaca, a danas je prati skoro 90 miliona ljudi, što je svrstava među najpraćenije kreatore na toj platformi.

Like genuinely why is she wearing a diaper https://t.co/J7TbOmvMcS — michael ☆ (@kresnxk) February 2, 2026

Prije TikTok uspeha, Adison je imala sasvim drugačiji plan - željela je da postane sportska novinarka. Kratko je studirala novinarstvo na Univerzitetu Luizijane, ali je već poslije tri mjeseca odlučila da napusti fakultet i u potpunosti se posveti karijeri influensera. Kako je kasnije priznala, TikTok je vidjela kao svoj "ulaz u Holivud".

Prvi veliki glumački iskorak napravila je 2021. godine, kada je dobila glavnu ulogu u Netfliksovoj romantičnoj komediji "His Ol Det", modernoj, rodno obrnutnoj verziji tinejdžerskog klasika iz 1999. godine. Iako film nije naišao na dobar prijem kod kritike, Adison je ubrzo potpisala višemilionski ugovor sa Netfliksom, koji joj je omogućio da glumi i bude izvršna producentkinja budućih projekata.

U narednim godinama nastavila je da gradi glumačku karijeru, uključujući i ulogu u horor filmu "Dan zahvalnosti" iz 2023. godine, a naredne u komediji "Animal Frends", u kojoj Adison daje glas liku uz velika imena poput Rajana Rejnoldsa, Obrij Plaze i Džejsona Momoe.

Muzika u prvom planu

Pored glume, Adison Rej posljednjih godina sve ozbiljnije gradi i muzičku karijeru. U avgustu 2023. objavila je svoj prvi EP, a 2024. godine ostvarila je i prvi ulazak na Bilbord Hot 100 listu sa singlom "Dajet Pepsi", koji je dostigao 54. mjesto.

Posebnu pažnju izazvala je njenim iznenadnim pojavljivanjem na festivalu Koačela 2025. godine, gdje se pojavila kao gost na nastupu eksperimentalne umjetnice Arče. Tom prilikom otkrila je da aktivno radi na svom debitantskom albumu, koji je u međuvremenu i objavila.

Ipak, nastup na Gremiju bacio je malu sjenku na sve prehodno navedeno.