Porodila se Milica Todorović

Pevačica Milica Todorović porodila se danas u Beogradu, saznaje Telegraf.rs.
Milica je na svijet donijela zdravog dječaka, a pjevačica se dobro osjeća.
Kako saznaje ''Telegraf.rs'', Milica se porodila u jednoj privatnoj bolnici.
Pjevačica o trudnoći i partneru s kojim je zatrudnila nije željela uopšte da govori za medije.
