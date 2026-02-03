Porodila se Milica Todorović

Pevačica Milica Todorović porodila se danas u Beogradu, saznaje Telegraf.rs.

Milica je na svijet donijela zdravog dječaka, a pjevačica se dobro osjeća.

Kako saznaje ''Telegraf.rs'', Milica se porodila u jednoj privatnoj bolnici.

Pjevačica o trudnoći i partneru s kojim je zatrudnila nije željela uopšte da govori za medije.