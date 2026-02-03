Сутра натпросјечно топло

Извор:
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује претежно облачно, кишовито и натпросјечно топло вријеме уз дневну температуру ваздуха и до 16 степени Целзијусових.
Киша ће бити чешћа и јача на југу и западу, уз пљускове и локално обилније падавине у Херцеговини, а на истоку ће бити углавном суво са сунчаним периодима, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Минимална температура ваздуха биће од два до 10, а максимална од девет до 16 степени Целзијусових.
Дуваће умјерен до јак вјетар, на ударе у Крајини и Херцеговини олујни, јужних смјерова.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас је било претежно облачно вријеме, а киша је забиљежена понегдје на југу.
Температура ваздуха измјерена у 13.00 часова: Бјелашница минус два, Фоча, Калиновик, Србац и Хан Пијесак четири, Гацко пет, Бањалука, Бијељина, Рудо и Вишеград шест, Мостар, Нови Град, Билећа, Соколац и Кнежево осам, Зворник, Зеница и Мркоњић Град девет, Сарајево 10, Добој, Шипово и Сребреница 11, Приједор, Требиње и Јајце 12, Бихаћ, Тузла и Рибник 13, Сански Мост 14 степени Целзијусових.
