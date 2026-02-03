Срећан крај потраге: Пронађена Аманда из Велике Кладуше

Извор:
Четрнаестогодишња Аманда Фостагић из Велике Кладуше, чији је нестанак пријављен 1. фебруара 2026. године, пронађена је и налази се на сигурном. Потрага је окончана сретним исходом, потврдила је породица.
Након вишедневне потраге и велике забринутости јавности, из Велике Кладуше стижу охрабрујуће вијести - пронађена је 14-годишња дјевојчица Аманда Фостагић, чији је нестанак пријављен 1. фебруара ове године на подручју мјеста Врногач–Грабовац.
Нестанак малољетнице изазвао је снажну реакцију породице и грађана, који су путем друштвених мрежа масовно дијелили апеле за помоћ, у нади да ће дјевојчица бити брзо и сигурно пронађена. Породица је данас потврдила да је потрага окончана сретним исходом и да је Аманда на сигурном.
Како је за портал Црна Хроника потврдио њен ујак Мухамед Кајтезовић, управо је он пронашао дјевојчицу, након чега су се заједно упутили у полицијску станицу, гдје је о свему обавијештена надлежна полиција.
"Моја сестрична је пронађена, хвала Богу и свима на информацијама и помоћи. Ја сам је пронашао. Под стресом је и тренутно се налазимо у полицијској станици, а даље слиједи поступање у складу са законом. Разлог њеног одласка од куће су породични проблеми. Хвала свима на свакој помоћи", изјавио је Кајтезовић.
Према првим доступним информацијама, дјевојчица није повријеђена. Даље радње у овом случају преузели су надлежни органи, који ће поступати у складу са законским прописима и принципима заштите малољетника, преноси Мондо.
