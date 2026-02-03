Logo
Large banner

Срећан крај потраге: Пронађена Аманда из Велике Кладуше

Извор:

Мондо.ба

03.02.2026

12:15

Коментари:

0
Аманда Кендић
Фото: Приватна архива

Четрнаестогодишња Аманда Фостагић из Велике Кладуше, чији је нестанак пријављен 1. фебруара 2026. године, пронађена је и налази се на сигурном. Потрага је окончана сретним исходом, потврдила је породица.

Након вишедневне потраге и велике забринутости јавности, из Велике Кладуше стижу охрабрујуће вијести - пронађена је 14-годишња дјевојчица Аманда Фостагић, чији је нестанак пријављен 1. фебруара ове године на подручју мјеста Врногач–Грабовац.

Нестанак малољетнице изазвао је снажну реакцију породице и грађана, који су путем друштвених мрежа масовно дијелили апеле за помоћ, у нади да ће дјевојчица бити брзо и сигурно пронађена. Породица је данас потврдила да је потрага окончана сретним исходом и да је Аманда на сигурном.

Аманда Кендић

Друштво

Нестала малољетница из БиХ: Породица у очају моли грађане за помоћ

Како је за портал Црна Хроника потврдио њен ујак Мухамед Кајтезовић, управо је он пронашао дјевојчицу, након чега су се заједно упутили у полицијску станицу, гдје је о свему обавијештена надлежна полиција.

"Моја сестрична је пронађена, хвала Богу и свима на информацијама и помоћи. Ја сам је пронашао. Под стресом је и тренутно се налазимо у полицијској станици, а даље слиједи поступање у складу са законом. Разлог њеног одласка од куће су породични проблеми. Хвала свима на свакој помоћи", изјавио је Кајтезовић.

Према првим доступним информацијама, дјевојчица није повријеђена. Даље радње у овом случају преузели су надлежни органи, који ће поступати у складу са законским прописима и принципима заштите малољетника, преноси Мондо.

Подијели:

Тагови:

пронађена дјевојчица

Велика Кладуша

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Огласио се Лајчак први пут након што је повезан са Епстајном

Свијет

Огласио се Лајчак први пут након што је повезан са Епстајном

12 ч

0
Почетак фебруара мијења живот за ова три знака: Све им иде од руке

Занимљивости

Почетак фебруара мијења живот за ова три знака: Све им иде од руке

12 ч

0
Пет животних навика које вас увијек штите

Савјети

Пет животних навика које вас увијек штите

12 ч

0
Денис Шулић нашао нови посао

Република Српска

Денис Шулић нашао нови посао

12 ч

0

Више из рубрике

Наранџасто упозорење због падавина и олујног вјетра: Издате препоруке грађанима

Друштво

Наранџасто упозорење због падавина и олујног вјетра: Издате препоруке грађанима

12 ч

0
Заштићено 20 прехрамбених производа

Друштво

Заштићено 20 прехрамбених производа

13 ч

0
Пазите шта купујете: Ова риба је опасна за здравље

Друштво

Пазите шта купујете: Ова риба је опасна за здравље

14 ч

0
Ново упозорење за дијелове Републике Српске

Друштво

Ново упозорење за дијелове Републике Српске

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Погледајте како је Партизан изгубио у посљедњој секунди

22

53

Пазуревић за АТВ: Мислим да људи у Савјету министара немају благе везе какве су нама посљедице нанесене

22

48

Годишњица пуцњаве у Шведској: Аднан из БиХ кћерку назвао по жени која га је спасила

22

40

Наставак пројекта туристичких ваучера у Републици Српској

22

36

Брутална посљедња четвртина и Звездини небески скокови

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner