Пазите шта купујете: Ова риба је опасна за здравље

Извор:

Информер

03.02.2026

09:38

Фото: Shane Kell/Pexels

Риба пуна токсина (пангасиус из породице сомова) све чешће се налази на полицама супермаркета, често маскирана атрактивним паковањима и ниским цијенама.

Иако многи купци бирају немасне филете, занемарују важност поријекла рибе и могу несвјесно уносити штетне материје попут тешких метала и антибиотика.

Поријекло рибе је кључно, посебно рибе као што је пангасиус, који долази из загађених ријечних система, богатих индустријским отпадом.

Риба сумњивог порекла може бити третирана хемијским супстанцама, због чега је важно обратити пажњу на:

  • Земљу поријекла
  • Бирајте рибе из регија са строжом еколошком контролом.
  • Боју филета

Превише бијела или неприродно ружичаста боја може указивати на хемијско третирање.

Ознаке попут АСЦ или МСЦ гарантују бољи узгој.

Загађена риба може садржавати живу и кадмијум, тешке метале који се таложе у органима и изазивају хроничне упалне процесе. Такође, замрзнута риба често садржи полифосфате који повећавају тежину и задржавају влагу, што додатно оптерећује бубреге.

Савјети за безбједну куповину:

  • Бирајте дивље рибе или рибе с краћим животним веком, попут сардина.
  • Провјерите латинске називе врста на декларацији.
  • Да бисте избјегли токсине, бирајте домаћи улов из чистијих ријека.

Куповина квалитетне рибе штити здравље ваше породице, док је јефтина риба пуна токсина опасна за дугорочно здравље, преноси Информер.

