Српска спрема одговор на отимање православних гробаља и цркава у БиХ

03.02.2026
14:41
Коментари:3
Први састанак Интерресорне радне групе која је формирана са задатком припреме институционалног одговора Републике Српске сa циљем заштите отете имовине Српске православне цркве, на подручју Мостара, биће одржан сутра, 04.02.2026. године у просторијама Министарства правде у Влади Републике Српске.
Интерресорну радну групу, која је формирана с циљем заштите права СПЦ и Срба у Федерацији БиХ, чине представници Владе Републике Српске и Министарства правде, Правобранилаштва, Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, као и Адвокатске коморе Српске, саопштено је из Министарства правде Српске.
Подсјећања ради, Општински суд у Мостару уписао је у грунтовницу да је власник православног гробља у насељу Врапчићи "држава", а затим је исто урадио и са капелом и још једним православним гробљем на другој парцели, стога је, ради заштите права СПЦ и Срба у Федерацији БиХ, Влада Републике Српске формирала Интерресорни радну групу, задужену да припреми институционални одговор на поменута дешавања.
