Razmatra se kontrola rasta cijena u Srpskoj

Puhovac i Račić razgovarali su o zajedničkim aktivnostima Ministarstva trgovine i turizma i Privredne komore Republike Srpske koje su realizovane u proteklom periodu, sa posebnim osvrtom na projekat turističkih vaučera i kampanju "Naše je bolje“, čija će realizacija biti nastavljena i u narednom periodu.

Sagovornici su istakli da je projekat turističkih vaučera jedan od najuspješnijih projekata resornog ministarstva, koji je doveo ne samo do rasta statističkih pokazatelja i prihoda u ovom sektoru, već i do popularizacije domaćih destinacija među građanima Republike Srpske. Naglašeno je da će ovaj projekat biti nastavljen i u 2026. godini, te da je u planu i proširenje koncepta projekta na strane goste kroz program subvencionisanja dolazaka stranih gostiju.

Puhovac i Račić razgovarali su i o trenutnom stanju i kretanju cijena na tržištu Republike Srpske, te zajedničkim aktivnostima i mjerama koje bi dovele do kontrole rasta cijena, a u cilju zaštite životnog standarda najugorženijih kategorija stanovništva.

U cilju zajedničkog definisanja daljih aktivnosti i mjera, dogovoreno je da u narednoj sedmici bude održan sastanak i sa predstavnicima trgovaca i distributera na kojem će biti definisani naredni koraci usmjereni na kontrolu i suzbijanje rasta cijena.

Sastanku su prisustvovali i pomoćnik ministra za trgovinu Dušanka Tegeltija, pomoćnik ministra za turizam i ugostiteljstvo Predrag Tešić i sekretar Udruženja trgovine i privrede i Udruženja turizma i ugostiteljstva Dragana Šobot.