Direktorica DZ Sokolac osumnjičena za izdavanje lažnog nalaza Ognjenu Orašaninu

Autor:

Ognjen Matavulj

05.02.2026

12:42

Адријана Станар, директорица Дома здравља Соколац осумњичена за издавање лажног налаза Огњену Орашанину
Foto: Opština Sokolac

Ognjen Orašanin (48) zvani Oras iz Sokoca nedolazak na saslušanje u Tužilaštvo BiH pravdao je ljekarskim nalazom koji mu je izdala direktorica Doma zdravlja u Sokocu dr Adrijana Stanar, saznaje ATV.

Direktorica ove zdravstvene ustanove prije dva dana je uhapšena u akciji MUP-a Republike Srpske zajedno sa Orašaninom i njegovim saradnikom Željkom Dangubićem.

Огњен Орашанин

Hronika

Ognjen Orašanin uhapšen zbog falsifikovanja ljekarskog nalaza!

Stanar je osumnjičena da je počinila krivično djelo izdavanje i upotreba neistinitog ljekarskog uvjerenja, dok su Orašanin i Dangubić osumnjičeni za falsifikovanje isprave. Dangubić je zapravo bio posrednik između Orašanina i Stanar, te je navodno lično i preuzeo sporni nalaz.

Pozitivan na korona virus, propisana mu izolacija

”U spornom nalazu se navodilo da je Orašanin pozitivan na Kovid 19 zbog čega mu je od strane DZ Sokolac propisana kućna izolacija u trajanju od 15 dana”, kaže dobro obaviješteni izvor ATV-a, navodeći da ljekari ovakve izolacije ne propisuju godinama.

Nakon hapšenja Adrijana Stanar je puštena da se brani sa slobode, a danas je uredno došla na posao i nastavila da rukovodi zdravstvenom ustanovom. Na upit ATV-a nije željela da iznosi nikakve informacije u vezi sa hapšenjem i navodno neistinitim nalazom.

”Ne bih davala nikakve izjave, hvala lijepo”, rekla Stanar.

Optužnica vraćena na doradu

Prema informacijama iz istrage Orašanin se 2. februara trebao odazvati na saslušanje u Tužilaštvu BiH, ali se nije pojavio i kao opravdanje je preko advokata dostavio sporni ljekarski nalaz Doma zdravlja u Sokocu.

66d9e7a6cb6e2 Огњен Орашанин

Hronika

Ko je Ognjen Orašanin, koji je uhapšen u Sarajevu?

Inače, protiv Orašanina je Tužilaštvo BiH krajem prošle godine podiglo optužnicu zbog sumnje da je bio organizator kriminalne grupe koja se bavila međunarodnim švercom velike količine kokaina. Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH ali je, kako saznaje ATV, vraćena tužilaštvu na doradu. Zbog toga je Orašanin trebao biti saslušan na određene okolnosti koje su navedene u optužnici, ali se nije odazvao na saslušanje.

Nakon hapšenja Orašanin je sproveden u nadležnost Tužilaštva BiH koje će odlučiti da li će ga pustiti na slobodu ili će eventualno zatražiti mjeru pritvora.

Bašević: Niko nije kriv dok se ne dokaže

Strahinja Bašević, načelnik opštine Sokolac, kaže da nije upoznat sa detaljima, te da je imao informaciju da je Adrijana Stanar privođena u svojstvu svjedoka, a ne kao osumnjičeni.

”Niko nije kriv dok se to ne dokaže pravosnažnom presudom. Prema tome, kada nam dostave presudu mi ćemo odlučiti o daljim koracima”, rekao je Bašević.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Adrijana Stanar

Ognjen Orašanin

falsifikovanje isprava

organizovani kriminal

Tužilaštvo BiH

MUP RS

Trenutno na programu

