David ubio svoju baku, dok je sve gledao njegov nepokretni brat

"Mislio sam da sam ja sljedeći, međutim, David se vratio i šrafcigerom koji je našao krenuo da ubada baku u oči. Počeo sam da vrištim, udaram rukama, dozivao pomoć… Ona je samo tiho izustila: "Pusti ga, Stefane, neka učini šta želi." David se, čuvši to, nasmijao, pa dodao: "Ova nikako da umre. Tebe tvoj Bog baš voli." Ustao je sa nje, otišao opet do kuhinje i došao sa noževima..."

Ovako je govorio Stefan Dragićević, brat Davida Dudića koji je zvjerski ubio njihovu baku Desanku Dudić (70), 15. decembra 2021. godine u njenoj kući u Kotežu i to na dan njenog rođendana.

U trenutku jezivog ubistva Stefan je bio nepokretan i živio je sa svojom bakom, u stanu u Kotežu, gdje ju je na njegove oči ubo Stefanov brat od ujaka David.

Izrečena mjera lečenja

David je Desanku davio, pretukao, šrafcigerom joj kopao oči i brutalno je ubadao kuhinjskim nožem.

Za ovaj monstruozni zločin njemu se sudilo pred Višim sudom u Beogradu. Tokom suđenja, dokazalo se da je u trenutku kada je počinio krivično djelo bio neuračunljiv zbog čega mu je izrečena mjera bezbjednosti, odnosno obavezno psihijatrijsko liječenje na kojem se, prema saznanjima "Blica" i danas nalazi.

"Njemu je određena bezbjednosna mera psihijatrijskog liječenja dok za to ima potrebe. Što znači da će se David nalaziti na liječenju dok lekari smatraju da mu je neophodno. To može da bude nekoliko godina, a može da bude i doživotno", objasnio je izvor "Blica".

Pobjesnio zbog prozora

Stefan Dragićević u svojoj ranijoj ispovesti do detalja je opisao ovaj jezivi zločin koji će mu, kako kaže, zauvijek ostati urezan u sjećanju.

"David se zagledao u daljinu, ne čuvši pitanja, kao da nije bio prisutan… U tom bunilu u koji je upao, skočio je i rekao da mora da otvori prozor. Kako sam ja nepokretan, a ležim ispod tog prozora u majici, baka je rekla da ne otvara zbog mene, nego da skine jaknu ili da izađe na terasu. David je to odbio i insistirao da se otvori. Vidjevši gde to vodi, rekao sam baki da batali, a njemu da otvori", otkrio je tada ovaj mladić.

On je istakao da baka nije željela da odustane, odnosno da je ušla u kratku raspravu sa Davidom, a on je onda samo ponovio nekoliko puta: "U redu je, u redu je.", a onda je otpočeo horor.

"Samo je skočio i uzeo baku za kragnu, stegao je za vrat, bacio na pod i počeo da je guši, rukama i nogama. Skočio sam da joj pomognem, ali su me noge izdale, pao sam. David je prišao, uhvatio me i bacio na krevet kao da sam pero. Onda se vratio da nastavi nju da muči. Tukao ju je, kaže, oko sat vremena, sve vreme se smijao i ponavljao pitanje: "Ti si još živa?" - prisjećao se Stefan.

Prema njegovim riječima, Davidi je Desanki razbio saksiju u glavu, a onda nastavio da je bez milosrdno bije.

"Razbio joj saksiju o glavu, a potom i vazu, pa teglu ajvara koju mi je baka malo prije toga držala ispred lica da mi pokaže šta je kupila, a onda je ustao i uzeo flašu alkoholnog pića i polomio je udarajući je u glavu. Do tog trenutka baka se borila kao lavica, ponavljajući: "Bog je sa mnom", ali vjerovatno je taj alkohol počeo da je peče, pa je i ona krenula da vrišti. On ju je pesnicama udarao ponavljajući joj da ućuti, a na kraju je, ućutavši je, rekao: "Ha-ha, ispao sam iz kondicije, malo sam se zamorio" – navodi ovaj mladić.

Uzalud sam dozivao pomoć

Nakon toga, ispričao je, ustao je i otišao do kuhinje.

"Mislio sam da sam ja sljedeći, međutim, David se vratio i šrafcigerom koji je našao krenuo da ubada baku u oči. Počeo sam da vrištim, udaram rukama, dozivao pomoć. Ona je samo tiho izustila: "Pusti ga, Stefane, neka učini šta želi." David se, čuvši to, nasmijao, pa dodao: "Je*ote, ova nikako da umre. Tebe tvoj Bog baš voli.” Ustao je sa nje, otišao opet do kuhinje i došao sa noževima. Javio sam ujaku, koji je zvao i policiju. Oni su došli i opkolili zgradu. Došli su do vrata, a David je uzeo noževe i stavio mi pod grlo kako ne bih progovorio. Nisam mogao da ga gledam i samo sam izustio: "Kolji." On se udaljio i otišao do prozora - rekao je tada Stefan.

Ubica šokirao policajce

Prema rečima Desankinog sina, a Davidovog oca, Đorđa, sve se događalo brzo, stigla je policija, pa on, a za to vrijeme, Stefan je gledao kako David bezdušno muči Desanku i ništa nije mogao da uradi.

"Policija je zvonila, vrtjela se, sišli su dole, možda bi preživjela da su ušli ranije. Proletio sam kroz policiju, jer su me dugo zadržavali, ispitivali me kako se zove, koliko ima godina, tad sam im rekao da nemam vremena za to, jer se neko tamo bori za život, prošao sam kroz njih, u trenutku kad sam počeo da razvaljujem vrata on je Stefanu stavio dva noža pod grlo", objašnjavao je ranije Đorđe.

Na kraju je ubica sam otvorio vrata, a njegova hladnokrvnost ih je sve ostavila u šoku.

"Kad je otvorio rekao je policiji: "Uđite, ali malo vam je nered ovde, i ja sam se zgranuo", u neverici priča sin ubijene žene.

Đorđe je ispričao i da sin nije želio da prihvati njegovu pomoć, već da mu je samo tražio novac.

"Pričao mi je da je "grobar" Velje Nevolje i član njegove ekipe. Sa tim se ponosio. Takođe mi je rekao da je nekog momka izbo mačem. Nije dozvoljavao da mu se udijeli savjet i ukaže mu se na to da je na pogrešnom putu. Znam da je imao probleme sa drogom i da je hapšen kod nas, ali i u Austriji. Od mene je zahtijevao novac, dnevno da mu dajem po 150 evra, a ja sam mu nudio da mu pomognem tako što ću mu naći posao", pričao je očajni otac.

Bio u zatvoru prije ubistva babe

David se uhvatio lošeg društva i zbog njih je krenuo stranputicom, utvrdile su ranije njegove komšije.

"Da se drogira nismo znali to dosad nismo čuli, ali smo čuli da je dužan, da mu prijete, da će da dođu da mu uzmu kuću, plac... A kako se zadužio, ne znam, to su sve priče koje su stigle do nas. Zbog toga je pre nekoliko godina otišao i u Austriju. Neko od njih ga je vrbovao, otišao je, prodavao je drogu i tako je uhapšen. Uhvaćen je sa malom količinom pa nije mnogo dobio, nekoliko mjeseci, vratio se kad je odslužio", govorili su oni.

David Dudić je na suđenju ispričao kako se ne sjeća celokupnog događaja, ali da je priznao zločin na osnovu izjave koju je pročitao.

Tokom suđenja David je zatražio oproštaj od oca čiju je majku ubio.

Samo nedjelju dana prije nego što je zvjerski ubio babu, David je pretukao majku i sestru, ali je pušten na slobodu.