Пуштени налози: По 1.000 КМ за скоро 1.300 новорођенчади

Исплата подршке за новорођену дјецу у ФБиХ покренута је данас, а Федерално министарство рада и социјалне политике пустило је налоге за једнократну новчану помоћ од по 1.000 КМ за укупно 1.283 дјеце рођене током 2025. године.
Из Министарства је саопштено да се исплата подршке за новорођену дјецу реализује путем апликације е-породиља, кроз коју се врши пријава и обрада захтјева за остваривање овог права.
Према званичним подацима, тренутно су евидентиране још 842 пријаве које нису обухваћене данашњом исплатом.
Од тог броја, 215 пријава чека верификацију, 196 је враћено на допуну документације, док је 431 пријава регистрована без даљих корака у поступку.
Како наводе администратори система, у овој групи се углавном ради о заосталим пријавама из ранијих година, као и о пријавама из 2026. године које су поднесене без стварног правног основа.
