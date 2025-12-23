Nacrt budžeta Banjaluke za 2026. pokazuje jasne rezove

Ukupne subvencije smanjuju se sa 17,4 na 9,9 miliona maraka. Grantovi sa 16,7 na 14 miliona makraka. Ako nacrt ostane neizmijenjen, bez ikakve podrške ostaje i javna kuhinja ''Mozaik prijateljstva“, koja je prošle godine dobila više od 100 hiljada maraka. Na žalost, nisu jedini. Bez sredstava bi mogli ostati i brojni sportski i kulturni kolektivi – među njima i klubovi Borac, KKI Vrbas, Vaterpolo klub Banjaluka, te više omladinskih i amaterskih udruženja. Da u nacrtu nema povećanja izdataka za sport i kulturu, povrđuju i iz SNSD- a. Kažu i da grad ne poštuje budžet koji je usvojila Skupština grada.

''Ono što smo imali situaicju u prethodnom periodu za 2025. jeste da smo takođe slušali glas građana i da smo uložili određene amandmane. Željeli smo da prevoz bude besplatan na području grada Banjaluke, da izjednačimo subvencije za roditelje čija djeca idu u privatne vrtiće i tih stavki nema u Nacrtu, kao i stavki vezano za sport i kulturu. Ono što je problematično jeste to što grad ne ispunjava svoje obaveze. Znači, ne poštuju budžet koji je usvojila Skupština grada. I ono što smo pričali i što pričamo, i svakodnevno ponavljamo jeste da pozivamo gradonačelnika da sjedemo i da se na neki način dogovorimo i da taj budžet bude u interesu svih građana.Jer, način da mi uložimo amandman, da to gra dneće ispoštovati, onda to ostaje prazno slovo na papiru’’, kazao je Bogoljub Zeljković, odbornik SNSD- a u Skupštini grada Banjaluka.

Manje novca planirano je i za djecu i porodice. Program ''0 djece na listi čekanja za vrtić“ smanjuje se za gotovo 2,5 miliona maraka. Umanjene su i subvencije za javni prevoz za više od 60 odsto. Tražena sredstva neće dobiti ni Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Rezovi pogađaju i najosjetljivije kategorije. U budžetu nema povećanja sredstava ni za personalnu asistenciju osobama sa invaliditetom.

''Za mene je sporno to što nema povećanja za personalnu asistenciju, na toj stavci nema iznosa. A osobe sa invaliditetom bez personalne asistencije jednostavno ne mogu da žive, to je broj jedan. Sporno je to što iako je gradonačelnik povećao plate vaspitačima u Centru za predškolsko vaspitanje, toga nema u Nacrtu bužeta, tako da smatramo da i to treba da se popravi. Sutra su zakazane konsultacije, vezane su za budžet,pa između ostalog vid jećemo da li je spreman da se dogovorimo. Ako bude spreman možda ne bude toliko amandmana, ako ne bude spreman, biće vjerovatno puno amandmana kao i prošle godine’’, kazala je Dijana Ješić, odbornik Narodnog fronta u Skupštini grada Banjaluka.

''Ono što nama najviše u Socijalističkoj partiji smeta je pozicija Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, tu gradonačelnik nije predvidio u Nacrtu dovoljno sredstava za povećanje, čak ni ono koje je on 12,5% i 15%. Čak se nismo našli ni u tačnom procentu i to je ono što nama najviše smeta. I ako to gradonačelnik to ne ispravi u smislu Prijedlogu budžeta bude dooljno sredstava, to je ono koalicione amandmane djelovati’’, rekao je Petar Jokanović, odbornik Socijalističke partije u Skupštini grada Banjaluka.

Iz PDP- a uvjeravaju, nema potrebe za brigu. U toku je javni uvid, još nije kasno da dođe do promjena.

''U toku je javni uvid i uvijek u tom periodu između Nacrta i konačnog Prijedloga dođe do izmjena. To je period kad ami dobijamo dodatne informacije sa terena mjesnih zajednica, primjerbde. I kada odborniče grupe imaju mogućnost amandmandski đeluju. Tako da ja vjerujem da će doći do izvijesnih promjena.’’, rekao je Dragan Milanović, odbornik PDP- a u Skupštini grada Banjaluka.

Pojedine stavke bilježe rast. Vjerskim zajednicama planirano je 350.000 maraka grantova, milion maraka subvencija za građevinske dozvole, te dodatna sredstva kroz druge budžetske linije. Banjaluka bi mogla posrnuti i u nova kreditna zaduženja – 5,3 miliona maraka za most u Docu, 10 miliona za vodovod Tunjice i 4 miliona KM za most u Česmi. Hoće li sredstva biti utrošena prema planu ili ponovo doći do korekcija, zavisiće od epiloga javne rasprave i eventualnih amandmana.