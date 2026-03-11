Tudor je "UBIO" svog golmana: Ko je Antonin Kinski, čovjek koji je u suzama napustio teren

Golman Totenhema našao se u centru pažnje u utakmici osmine finala protiv Atletiko Madrida, a razlog su čak tri primljena gola za samo 15 minuta igre, pri čemu je mladi Kinski bio direktni krivac kod dvije kobne greške.

Prvi šok dogodio se već u šestom minutu. Kinski je loše ispucao loptu i praktično je dodao protivniku, nakon čega su domaći odmah kaznili grešku i zatresli mrežu. Ali, tu nije bio kraj problema. Samo osam minuta kasnije uradio je sličnu stvar — ponovo je poklonio loptu rivalu i otvorio put novom golu.

Vidno potresen i bez samopouzdanja, mladi golman nije se dugo zadržao na terenu. Trener Igor Tudor odlučio je da ga izvede iz igre već u 17. minutu. Dok je napuštao teren, Kinski nije mogao da sakrije emocije; u jednom trenutku krenule su i suze, a član stručnog štaba morao je da ga tješi na putu ka svlačionici.

Kinski ima 22 godine i tek je na početku profesionalne karijere. U Englesku je stigao ove sezone, a prije toga je branio isključivo u Češkoj za klubove poput Dukle i Slavije, dok je iskustvo sticao i na pozajmicama u Viškovu i Pardubicama.

Za seniorsku reprezentaciju Češke još nije debitovao, ali je prošao sve mlađe nacionalne selekcije. Uprkos teškom debiju, mnogi vjeruju da je riječ o golmanu koji tek treba da pokaže svoj puni potencijal.

Marca: Tudor je "ubio" svog golmana

Tri primljena gola Antonina Kinskog (22) nisu odjeknula u javnost koliko kritika medija na račun Igora Tudora.

Kinski je prvi put u Ligi šampiona ove sezone zaigrao sinoć i već je to bilo veliko iznenađenje hrvatskog stručnjaka. Objasnio je da je tako htio skloniti s gola prvog golmana Vikarija jer je bio kritikovan u posljednje vrijeme. Naravno, ovaj potez mu je prisjeo već u 15. minutu utakmice.

List Marca piše da su navijači i ljubitelji fudbala šokirani i time što je Tudor tako rano zamijenio mladog golmana, a posebno činjenicom da ga poslije zamjene nije pozdravio ni utješio.

"Zamjena koja više govori o Tudoru, nego o njegovom golmanu"

Marca je takođe zaprepaštena ponašanjem prema njegovom golmanu. Komentar utakmice naslovili su sa: "Čovjek koji je započeo s Kinskim bio je isti onaj koji ga je kasnije "ubio": Tudor". U tekstu pišu da je ime Antonin Kinski već u istoriji Lige šampiona.