Sidni Svini uhvaćena u zagrljaju kontroverznog menadžera

06.11.2025

18:04

Foto: Tanjug / AP

Popularna glumica Sidni Svini izgleda ipak ima novu ljubav, bez obzira na sve njene prethodne izjave kako je slobodna, pošto posljednje fotografije govore suprotno.

Svinijeva ipak uživa u ljubavi sa ozloglašenim Skuterom Braunom, a posljednje fotografije na kojima se ljubi pred svima sa njim, demantovale su sve što je pričala prethodnih dana.

Lijepa plavuša je, svjesno ili nesvjesno, dospjela u centar pažnje zbog svog burnog ljubavnog života.

Nakon raskida vjeridbe sa Džonatanom Davinom, Sidni je viđena u društvu Skutera Brauna i glasine su krenule.

Ipak, u posljednjoj izjavi, glumica je istakla kako je sama i trenutno nezainteresovana za nove veze, ali onda su se pojavile najnovije paparaco fotografije.

Sidni i muzički menadžer kog mrzi pola Holivuda, viđeni su u Njujorku. Najprije su uživali sa prijateljima, a onda su snimljeni u romantičnoj šetnji i to u Central parku. Paparaci su uhvatili momenat baš dok se ljube na jednoj stijeni, pa je sada sve jasno.

"Izgledalo je kao da se jako zabavljaju, iako su se trudili da budu anonimni", rekao je izvor za Page Six, prenosi Superžena.

Ovo dolazi i nekoliko dana nakon što je snimljena u automobilu sa bivšim Džonatanom Davinom, pa nekima više ništa nije jasno.

Da li je Sidni zauzeta, slobodna ili želi da se vrati bivšem?

